Ruim driehonderd besmettingen minder afgelopen week, daling zet door

(foto: Omroep Zeeland)

De genoemde golven zijn zichtbaar in onderstaande grafiek, die per kalenderweek het weektotaal van de Zeeuwse besmettingen laat zien. In de afgelopen week werden 633 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is 312 minder dan de week ervoor en zelf 564 dan de week dáárvoor.

Vanaf het begin

Ga met de muis over de grafiek voor ieder weekcijfer. De grafiek begint in maart 2020, vlak voor de eerste meldingen. Let wel: week 53 telde zowel enkele dagen van 2020 als enkele dagen van 2021.

De pieken in de coronapandemie zijn, voor wat betreft Zeeland, in april 2020, in oktober, eind december en in april 2021.

Minder duidelijk

De grafiek van de overlijdens als gevolg van corona in Zeeland is veel minder duidelijk als het om trends omhoog of omlaag gaat. Omdat deze cijfers per week veel kleiner zijn dan die van de besmettingen, kunnen ze verhoudingsgewijs veel sterker op en neer te gaan.