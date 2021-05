Poppodium Brogum wil miljoenen voor renovatie

Swen Blikman is voorzitter van de Stichting Brogum. Hij geeft een korte rondleiding door het pand aan de Julianastraat. We beginnen met de toiletgroep. Daar hangt overdag al een penetrante geur. "Als we open zijn speelt hier een enorme rioollucht op. Dat is heel hinderlijk en moet je gewoon echt niet willen."

'Gevaarlijk!'

We gaan naar buiten. Gevaarlijk!! Enkel op de traanplaat lopen aub (of je zakt er doorheen) waarschuwt een bordje bij de achterdeur. Blikman laat de kleedkamers van Brogum aan de buitenkant zien. Het is een soort aanbouw van portacabins aan de oorspronkelijke schuur. Het houtwerk aan de onderkant is weggerot. "Het ziet er gewoon verpauperd uit. Voor het zicht, voor onze bezoekers is het belangrijk dat het er een beetje fatsoenlijk uitziet."

De ruimtes onder de kleedkamers van poppodium Brogum zijn in slechte staat (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad moet nog beslissen over het renovatieplan van 3,1 miljoen. Voor dat geld moet onder meer een nieuwe geluidsdichte zaal tegen het huidige pand aangebouwd worden. Maar nu al is duidelijk dat niet iedereen staat te trappelen om het bedrag neer te tellen.

'Tientallen jaren geen geld in gestoken'

Sandra Fontein, van oppositiepartij D66 - één zetel in de raad - vindt het wel een goed idee: "Ik vind het wel meevallen. Als je bedenkt dat de gemeente al tientallen jaren geen geld heeft gestoken in dit pand, dan kun je je voorstellen dat dat wel een keer moet gebeuren."

Bovendien vindt Fontein cultuur belangrijk. Om jongeren op Schouwen-Duiveland te houden, maar ook om nieuwe inwoners te trekken.

Schuur afbreken

De bestaande schuur van Brogum tegen de vlakte gooien en een mooi nieuw poppodium neerzetten zou met 3,1 miljoen euro misschien best een goede optie zijn. Maar dat gaat gaat Fontein toch te veel aan het hart: "Dat is ongetwijfeld een mogelijkheid. Aan de andere kant heeft zo'n schuur ook wel wat. We zitten op Schouwen-Duiveland met veel mooie oude panden. Ik koester ze."