Corona in Zeeland: 85 besmettingen, zeven ziekenhuisopnames en één sterfgeval

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM heeft verder zeven nieuwe ziekenhuisopnames en één sterfgeval geregistreerd. Mogelijk gaat het om eerdere ziekenhuisopnames die nu in de registratie zijn opgenomen.

Ernstige coronaklachten

Bij de meeste ziekenhuisopnames gaan het om inwoners van Goes en Schouwen-Duiveland. In die gemeenten werden twee inwoners met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. In de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland en Terneuzen heeft het RIVM één nieuwe ziekenhuisopname geregistreerd.

Bij het sterfgeval gaat het om een inwoner van Terneuzen. Dat is ook de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM. Daar werden twaalf nieuwe besmettingen geconstateerd. Reimerswaal en Tholen volgen met tien nieuwe besmettingen.

Neergaande zevendagenlijnen

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat de zevendagenlijnen overwegend dalen, al laat met name Zeeuws-Vlaanderen nu een opwaartse schommeling zien.

De onderstaande tabel toont het verloop van de besmettingsaantallen per gemeente van de afgelopen dagen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 20 mei vrij 21 mei za 22 mei zo 23 mei ma 24 mei Borsele 3 2 6 5 6 Goes 14 6 1 8 9 Hulst 0 1 2 6 2 Kapelle 11 4 4 1 5 Middelburg 8 8 9 5 8 Noord-Beveland 1 3 0 1 2 Reimerswaal 25 10 9 6 10 Schouwen-Duiveland 16 12 4 15 8 Sluis 13 3 4 4 3 Terneuzen 12 16 4 5 12 Tholen 20 5 6 9 10 Veere 0 3 3 0 2 Vlissingen 6 12 4 4 8 Totaal Zeeland 129 85 56 69 85

Aangezien de inwonertallen van de Zeeuwse gemeenten nogal uiteenlopen, is het een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal nieuwe besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat drie gemeenten nog altijd boven de drempelwaarde zitten voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners worden geconstateerd. Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duiveland zitten daarboven. De gemeente Kapelle zit er met 242 besmettingen per 100.000 inwoners nét onder.

De meeste gemeenten vallen onder het risiconiveau 'ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan honderd besmettingen per 100.000 inwoners zijn geconstateerd. Twee gemeenten, Veere en Hulst, zitten onder die drempelwaarde en vallen dus onder het risiconiveau 'zorgelijk'. Veere komt met 41 besmettingen per 100.000 inwoners zelfs in de buurt van de drempelwaarde voor het risiconiveau 'waakzaam', daarvoor moeten er minder dan 35 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners.

Reimerswaal landelijk niet meer eerste

Reimerswaal is ook niet meer de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal van Nederland. In de landelijke ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeenten staat Reimerswaal nu tweede. De gemeente Twenterand in de provincie Overijssel vert die lijst aan met 448 besmettingen per 100.000 inwoners. De Zeeuwse nummer twee, Tholen, staat in de landelijke ranglijst op de negende plaats.

De gemeente met de meeste ziekenhuisopnames in de registratie van het RIVM is Schouwen-Duiveland. Daar werden in de afgelopen zeven dagen vier inwoners met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Tholen volgt met twee ziekenhuisopnames. De meeste sterfgevallen waren te betreuren in de gemeente Goes. Daar hebben vier inwoners in de afgelopen zeven dagen de besmetting met het coronavirus niet overleefd, meldt het RIVM.