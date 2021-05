Bloemenmengsel uit Rilland moet helpen in de strijd tegen de eikenprocessierups

Elk voorjaar duikt de eikenprocessierups weer op. De rups wordt gezien als een plaag omdat de brandharen voor huidirritatie kunnen zorgen..

Weinig bioversiteit

Dat de eikenprocessierups zo zijn gang kan gaan, komt door een monocultuur van eikenbomen, te weinig biodiversiteit en klimaatverandering, zegt zaadspecialist Jan Krijnen van Limagrain. "Een plaag betekent altijd dat het natuurlijk evenwicht is verstoord."

Vliegen, wespen en wantsen

Het zaadmengsel bestaat uit achttien soorten schermachtige bloemen met gras. Krijnen: "Het mengsel is zo ontwikkeld dat de natuurlijk bestrijders van de eikenprocessierups erop afkomen. Dat zijn gaasvliegen, sluipwespen en bepaalde wantsen."

Het wegzuigen van nesten van de eikenprocessierups (foto: Omroep Zeeland)

Spuiten met gif en nesten wegzuigen is soms nodig om overlast van de rups tegen te gaan, maar is geen structurele oplossing. "Het is een samenspel", zegt Krijnen. "Als je ziet hoe heftig de eikenprocessierups opkomt in het voorjaar, kunnen we nog niet zonder bestrijding. Maar we zien wel dat de plaagdruk minder is op plekken waar al een aantal jaar de ruimte gevarieerder wordt ingericht."

Mooi strak gemaaid plantsoen

Het mengsel ziet er een beetje uit als onkruid en dat is het eigenlijk ook. "Wij Nederlanders houden van een mooi strak gemaaid plantsoen, maar we zien dat dat ook een nadelige kant heeft. Het is allemaal eenzijdig. Ons kruidenmengsel stimuleert het insectenleven weer."

Oosten van het land

De grote afnemers van het speciale eikenprocessierupsmengsel zijn vooral gemeenten in het oosten van het land, waar veel eikenbomen bij elkaar staan. "Met name gemeenten uit Oost-Brabant, Zuid-Limburg en Gelderland maken gebruik van het mengsel."

Het demoveld met zaadmengsel bij Limagrain in Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment is er nog geen overlast van de rupsen. Begin april zijn de eerste rupsen uit hun eitjes gekropen, maar de larven hebben nog geen brandharen. Sowieso verwacht Jan Krijnen minder overlast dan andere jaren. "Waar we in 2018 en 2019 nog een hele hoge plaagdruk zagen, viel de overlast van eikenprocessierupsen afgelopen jaar mee. Veel gemeenten en beheerders hebben maatregelen genomen die hun vruchten afwerpen."