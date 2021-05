Tientallen mensen geven gehoor aan oproep van museum en lopen in klederdracht rond

Jozien Slabber uit Westkapelle is één van hen. Ze is voorzitter van het Westkappels koor en draagt de Zeeuwse dracht bij optredens. Maar vandaag kreeg ze, door de oproep van het museum, ook haar kleindochter Sophie Schroevers zo ver. Zij was als 18-jarige de jongste volwassene in de dracht vandaag in Westkapelle.

"Ik vind het mooi", zegt oma Slabber als ze naar haar kleindochter kijkt. "Wij zijn allemaal tussen de zestig en de zeventig", zegt Slabber als ze naar het grootste deel van de drachtdragers kijkt, "dus het is toch moeilijk om jongeren erbij te krijgen." Sophie: "Het is even wennen, maar ik vind het heel leuk."

Veel voorbereiding

De Walcherse klederdracht goed dragen vergt veel voorbereiding. Zo zijn oma en kleindochter zondag heel de middag bezig geweest. "Ze was het hartstikke zat", zegt oma Slabber over Sophie als ze terugdenkt aan gisteren. "Ik wilde gisteren de kap al op maat krijgen en dat vergde een hoop werk."

Oma Jozien Slabber met kleindochter Sophie Schroevers (foto: Omroep Zeeland)

"De muts die zat niet goed, die ging gapen en dat mag niet", vertelt Sophie. Dat betekent dat de kap niet goed aansluit op het hoofd. Sophie: "Toen moest het overnieuw, de naalden eruit en weer erin. maar het is uiteindelijk gelukt." "Oma is niet zo snel tevreden", zegt Slabber met een trotste glimlach terwijl ze naar haar kleindochter in klederdracht kijkt. "Als je het doet, dan moet je het goed doen."

Laat zien dat je grôôs op Zeeland bent. Wat voor Zeeuws kledingstuk of item draag jij vandaag? Laat het zien en tag ons!... Posted by Polderhuis, musea & meer on Sunday, May 23, 2021

Vorig jaar deed het museum ook al de oproep om saamhorigheid te creëren in deze coronatijd. Toen kon de samenkomst, vanwege corona, niet doorgaan. Dat ze dit jaar met zo'n veertig mensen, jong en oud, bij elkaar staan in de dracht vindt Slabber heel bijzonder. "Van het koor hebben we elkaar ook al een tijd niet gezien. Het blijft mooi om iedereen in deze kleren te zien."

"Je ziet weinig mensen er meer in lopen. Het blijft mooi om te zien. Het zou eigenlijk leuk zijn als meer jongeren het ook nog eens aandoen. Niet voor elke dag hoor. Dat is toch niet praktisch", zegt Sophie.

Luister hieronder het hele gesprek met oma Slabber en kleindochter Sophie terug:

Twee generaties in klederdracht in Westkapelle