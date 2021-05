Goedemorgen! Meer bewegen in coronatijd, klederdracht in Westkapelle en bloemen tegen jeukrups

We zijn minder gaan bewegen in coronatijd. Tenminste, de meesten van ons. Om daar verandering in te brengen heeft SportZeeland, het provinciaal sportorgaan, een actie in het leven geroepen om Zeeuwen weer aan het bewegen te krijgen. Als je met een goed idee komt, levert dat je een voucher op van 500 euro. Een van die ideeën komt van tennisvereniging De Bathse Kreek uit Rilland. Daar kan je namelijk sinds kort pickleball spelen, een nieuwe sport.

Pickleball is één van de initiatieven die SportZeeland toejuicht (foto: Omroep Zeeland)

Pickleball is een racketsport die elementen van tennis, tafeltennis en badminton combineert. Het wordt gespeeld op een even groot veld als een dubbelspel badmintonveld. Je speelt het met een harde 'paddle' en een harde holle plastic bal met gaten.

Nieuwe traditie in Westkapelle

En we hadden het net al even over het pinksterweekend, in Westkapelle is een nieuwe traditie geboren. Daar is Tweede Pinksterdag voortaan ook 'Klederdracht-dag'. Tientallen klederdrachtdragers zochten elkaar op na een oproep van museum Het Polderhuis om te laten zien dat ze grôôs zijn op Zeeland. Deze oma wist haar 18-jarige kleindochter zo ver te krijgen om zich om te kleden.

Oma Jozien Slabber met kleindochter Sophie Schroevers (foto: Omroep Zeeland)

Het is ook de tijd van het jaar dat de eikenprocessierupsen weer tevoorschijn komen. Die rupsensoort wordt gezien als een plaag omdat de brandharen voor huidirritatie kunnen zorgen. Het bedrijf Limagrain in Rilland heeft daarom een zaadmengsel ontwikkeld van bloemen en kruiden dat vogels en insecten moet aantrekken die de eikenprocessierups opeten. Als het zaadmengsel in de buurt van eikenbomen wordt geplant waar de rups actief is, moet dit op een natuurlijke manier voor minder overlast zorgen.

Donkere wolken boven Domburg (foto: Lydia Haze uit Middelburg)

Het weer

Het wordt nog maar eens een onbestendige dag met vrij veel bewolking en verspreid buien. En soms kan er ook een flinke bui vallen, lokaal met onweer. Daarbij hebben we een matige tot vrij krachtige, aan zee soms krachtige wind uit zuidwest tot west. Maximum vanmiddag van 12 tot 14

graden.