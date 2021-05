Stallandse ijsmaker gaat van bijbaan naar droombaan: 'Ik vind het geweldig!'

Iedere dag staat Tom in de keuken van zijn ijssalon om nieuwe ijssmaken te bedenken en de huidige ijssoorten aan te vullen. "Het is een heel technologisch proces en er komt veel wiskunde en scheikunde bij kijken", vertelt hij. "Gelukkig ben ik altijd goed in rekenen geweest en ik vind het geweldig om te zien dat je van cijfertjes mooie en lekkere producten kunt maken."

Brood verruild voor ijs

Tijdens zijn studie heeft Tom een jaar in het buitenland gezeten om zich te specialiseren in brood: "Dat was interessant, maar toen ik terugkwam stortte ik me toch weer op ijs. Dat is namelijk ook een tak van banketbakken en het voelt oud en vertrouwd. Mensen kenden mijn ijs van vroeger en ambachtelijk ijs is nog niet te krijgen hier in Bruinisse. Het zou zonde zijn om ermee te stoppen want ik zou dan een hoop mensen teleurstellen."

Tom Krowinkel op zijn ijsfiets waar het allemaal mee begon (foto: Omroep Zeeland)

De ijsfiets waarmee Tom op vijftienjarige leeftijd door Sint-Annaland fietste staat nog steeds als pronkstuk in de winkel. "Ik hoop hem van de zomer weer te kunnen gebruiken, maar dan moet ik wel personeel vinden die dat wil doen of in de winkel wil staan", zegt Tom. Hij kan zich nog goed herinneren dat hij ermee langs het strand reed en ook werd ingehuurd voor barbecues en bruiloften. "Ik verdiende er meer mee dan dat ik in de supermarkt zou doen."

De 25-jarige ijsmaker is trots op wat hij bereikt heeft (foto: Omroep Zeeland)

Toen hij zeventien was zei hij al dat hij over een paar jaar misschien een ijssalon zou willen openen, nu heeft hij zijn jongensdroom verwezenlijkt. "Ik ben ontzettend blij dat ik in dit pand kan zitten en mijn ding kan doen."

'Ik wil niet té groot worden'

Hij bevoorraadt ook de ijssalon van zijn moeder in Sint-Annaland, verder wil hij het kleinschalig houden. "Als ik meerdere vestigingen zou openen zou dat ten koste gaan van de kwaliteit. Ik blijf toch een ambachtsman en wil niet té groot worden. Nee, laat mij maar lekker in Bruinisse blijven waar ze me inmiddels weten te vinden voor een ambachtelijk ijsje."

Lees ook: