Organisaties presenteren gezamenlijk plan om stikstofprobleem aan te pakken

Verschillende organisaties trekken samen op om het stikstofprobleem aan te pakken (foto: Omroep Zeeland)

Als het over stikstof gaat, lijkt het altijd of je moet kiezen tussen de belangen van of de boer of de natuur. Toch kan het prima samengaan, zegt vice-voorzitter Joris Baecke van landbouworganisatie ZLTO.

"Het heeft veel tijd en energie gekost en samen kopjes koffie drinken. We kwamen tot de conclusie dat eigenlijk niemand tevreden is met de stikstofwetgeving die er nu ligt. We zitten sindsdien eigenlijk vast, want er is weinig ruimte voor bedrijven om zich te ontwikkelen.

Hoe hou je iedereen tevreden?

Maar hoe kun je minder stikstof uitstoten, én alle partijen tevreden houden? "Iedereen erkent dat alle sectoren moeten bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof. We vragen verder aan de overheid om te investeren: in totaal zo'n 15 miljard."

Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die op een moeilijke plek zitten qua uitstoot vrijwillig verhuizen, zouden problemen rond het verlenen van bouwvergunningen en stalaanpassingen verleden tijd zijn en zou de landbouw kunnen vergroenen. De partijen willen een gebiedsgerichte aanpak, omdat de stikstofsituatie per gebied verschilt.

"We vragen geld maar hebben ook ideeën om het juridisch houdbaar te maken, zodat we niet over een paar jaar weer in dezelfde crisis terecht komen."

De stikstofproblematiek ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat de manier waarop de overheid de stikstofuitstoot regelt in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na die uitspraak liep de vergunningverlening grotendeels vast. Met gevolgen voor de bouwwereld en de boeren.

De voorstellen zouden er voor zorgen dat de uitstoot in 2030 zo'n 40 procent lager ligt. Bij de huidige wetgeving gaat de overheid, volgens de organisaties, nog uit van een vermindering van 26 procent.

Handreiking aan regering

Met dit plan willen de organisaties een handreiking doen als gezamenlijke coalitie aan de nieuwe regering. "Pak het plan op, omarm het en investeer in de toekomst van Nederland", zegt Baecke.

In 2019 en 2020 demonstreerden de boeren nog regelmatig tegen het stikstofbeleid van de overheid.

Luister hier naar het gesprek met Joris Baecke:

Vice-voorzitter Joris Baecke van de ZLTO vertelt over het nieuwe stikstofplan van boeren, bedrijven en natuur