Zeeuwse kunstenaar exposeert stuk woestijn uit Koeweit

Land-art kunstwerk in de woestijn van Koeweit (foto: Dani Ploeger)

"Het is een land-art kunstwerk. Het bestaat uit een vlak van 100 bij 100 meter in de woestijn van Koeweit. Dat stuk grond is door een GPS gestuurde bulldozer helemaal platgemaakt. Binnen dat vlak zijn resten van een weg, die er nog ligt uit de Golfoorlog, verwijderd", vertelt Ploeger.

In het paviljoen van Koeweit is een video te zien van de creatie van dat werk. "Je ziet de bulldozer aan het werk. Op dit moment is het paviljoen nog niet fysiek open, maar is het werk online te zien via een speciale website."

Twee delen samenbrengen

Ploeger laat twee aspecten uit de Golfoorlog van 1990-1991 samenkomen in zijn werk. "De Golfoorlog staat bekend als de First Space War, omdat er veel met GPS werd gedaan. Van onzichtbare vliegtuigen tot 'smart bombs'. Maar er gebeurden ook dingen die niet in dit schone, high-tech beeld passen en die kwamen nauwelijks in het nieuws. Zo werden bulldozers door Amerikaanse troepen gebruikt om Irakese soldaten levend te begraven."

Tijdens de 'eerste Golfoorlog' van 1990-1991 viel Irak Koeweit binnen om het te annexeren. In januari van 1991 vielen onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland Irak en Koeweit binnen om dat ongedaan te maken.

Het thema van de architectuurbiënnale is: 'How will we live together?'. "Ik heb vrij veel werk gemaakt dat zich bezighoudt met technologie en de oorsprong ervan in oorlogstechnologieën. Twee jaar gelden had ik ook een expositie rond dat thema in Vlissingen."

Dani Ploeger op een bulldozer in Koeweit (foto: Dani Ploeger)

"Eén van de curatoren van de biënnale heb ik leren kennen in Parijs. Toen zij besloten dat ze in dat paviljoen onder andere werk wilden hebben over de Golfoorlog die dertig jaar geleden is gebeurd, hebben ze mij benaderd omdat mijn werk erbij aansluit."

'Ons leven lijkt vredig, maar is door allerlei conflicten verbonden'

Ploeger is geïnteresseerd in de alledaagse wereld waarin we leven, waarin technologieën een grote rol spelen. Hij wil mensen aanzetten tot nadenken over waar ze vandaan komen en welke betekenis ze hebben. "Ons leven hier lijkt vredig, maar is door allerlei conflicten verbonden. Een goed voorbeeld is de bulldozer Caterpillar, die ik heb gebruikt in mijn werk. Caterpillar maakt ook gepantserde versies die door het Israëlische en Amerikaanse leger worden gebruikt. Op die manier is deze alledaagse technologie ook verbonden met oorlogsmiddelen."