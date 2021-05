Forse daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, laagste aantal sinds begin oktober

IC-verpleegkundigen in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

De piek van de 'derde golf' van de afgelopen drie maanden lijkt daarmee voorbij. En meer dan dat: een totaal van zeventien patiënten is het laagste aantal sinds het begin van de 'tweede golf' in oktober.

Maandenlang was het topdrukte op de corona-afdelingen en de IC's van de ziekenhuizen. De tweede golf liep vanaf oktober met een kleine dip in februari naadloos over in de topdrukte van de derde golf in maart en april.

Adrz: twaalf patiënten, vier op de IC

In ziekenhuis Adrz in Goes worden momenteel twaalf Covid-patiënten behandeld, vier van hen liggen op de IC. Er liggen nu relatief meer IC-patiënten in de ziekenhuizen dan voorheen.

ZorgSaam: vijf patiënten, vier op de IC

In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen liggen momenteel vijf Covid-patiënten, van wie vier op de IC. Ook hier is dit het laagste aantal sinds weken.

Het totaal aantal Zeeuwse patiënten is gedaald naar veertien. Drie patiënten komen van ziekenhuizen uit Zuid-Holland en Brabant. Het aantal Zeeuwse patiënten is sinds oktober niet zo laag geweest.