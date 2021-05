Heb jij het beste idee om Zeeuwen aan het bewegen te krijgen? Dan maak je kans op een cheque

Met deze actie doet SportZeeland een beroep op de creatieve sportende Zeeuw met vernieuwende ideeën. "Het moeten initiatieven zijn om de mensen in beweging brengen", legt Patrick Vader van SportZeeland uit. "Partijen die met nieuwe ideeën komen, willen we belonen met een voucher van 500 euro."

Nieuwe sport: pickleball

Tennisvereniging De Bathse Kreek uit Rilland is een club die zo'n nieuw idee al zelf heeft uitgevoerd. Je kan hier namelijk pickleball spelen. "Het is een heel laagdrempelige sport", zegt Leanne Dirksen, voorzitter van de tennisvereniging. In Rilland hebben ze een oude baan omgebouwd tot pickleball-banen. "Het wordt gespeeld op een kwart van een tennisveld en dus kunnen we hier vier banen kwijt."

Pickleball wordt gespeeld met een racket dat iets groter is dan een tafeltennisbatje en de bal zit vol met gaten. Deze nieuwe sport is al snel omarmd door de leden in Rilland. "Het leuke is dat je het na tien minuten spelen snapt", legt Dirksen uit. "Het wordt al heel snel heel fanatiek."

Pickleball is één van de initiatieven die SportZeeland toejuicht (foto: Omroep Zeeland)

SportZeeland is erg enthousiast over het pickleball-initiatief. "Dit hadden we nog niet in Zeeland. Het is een sport die uit Amerika komt", weet Vader. "Maar wat ik het mooie vind aan deze club. Ze hebben hier een nieuwe contributiesysteem toegepast. Je kunt hier een heel jaar pickleballen voor 25 euro. Dat betekent dat het een nieuwe doelgroep aanspreekt die je bindt aan je vereniging."

Minder fit voelen

En dat is precies waar de actie van SportZeeland over gaat. Naast de 500 euro die door Vader wordt omschreven als een impulsbijdrage gaat er de komende tijd vanuit de overheid extra geld naar gemeentes en provincies om mensen na de coronacrisis weer van de bank te krijgen. "Mensen hebben echt minder bewogen. De gevolgen daarvan zien we misschien pas op de langere termijn, maar we merken nu al dat mensen zich minder fit voelen."

Minder bewegen en sporten hebben volgens Vader meer gevolgen. "We merken ook dat mensen mentale klachten krijgen door het vele thuis zitten en niet naar buiten kunnen. Je ziet minder vrienden en kennissen en als je elkaar straks bij de vereniging wel weer kan ontmoeten is dat ook de kracht van sport."