Zandzak 'Watersnood 1953' om de deur mee open te houden

Dit is de nieuwe deurstopper van het Watersnoodmuseum (foto: Watersnoodmuseum)

Joop van den Berg maakte de ramp mee en hij vindt de deurstopper ongepast. "Ik zou niet hebben gekozen voor een deurstopper, ik vind het letterlijk en figuurlijk laag bij de grond." Vrijwilliger en medeoprichter van het museum Ria Geluk ziet het anders: "Ik heb er niet zo gek veel moeite mee. Er worden al jaren kleinere zandzakjes verkocht in het museum om geld op het halen voor het Watersnoodmuseum."

Caissons vol met water

Oud-directeur Jaap Schoof van het Watersnoodmuseum heeft geen probleem met de deurstoppers. Schoof: "Het museum beleeft slechte jaren vanwege corona en ze moeten iets." Schoof vindt wel dat er altijd goed moet worden nagedacht over wat het museum verkoopt. "We hebben ooit het idee gehad om zand met water uit de caissons (dus nog uit 1953) in minicaissons te verkopen om geld voor het museum op te halen. Dat hebben we toen niet gedaan omdat we niet verantwoordelijk wilden zijn voor als er iets mis mee zou gaan."

'Watersnood 1953' houdt de deur open (foto: Watersnoodmuseum)

Watersnoodmuseumdirecteur Siemco Louwerse legt uit dat de deurstopper op verzoek is ontstaan. Een vrijwilligster maakte de kleinere zandzakjes al en toen vroeg iemand of er geen grotere kon worden gemaakt voor de deur. Louwerse kan zich ook niet voorstellen dat er iets ongepast zou zijn aan de deurstopper: "Het gaat juist om de zandzak bij de Watersnoodramp." De zandzak is al tijden verbonden aan het museum als symbool voor de ramp.

Daarbij zegt de directeur dat het museum de extra inkomsten hard nodig heeft. Het museum houdt iets meer over van de verkoop van de deurstopper dan van de verkoop van de kleinere zandzakjes. Ze worden online en in het museum verkocht.

Vanwege corona is het Watersnoodmuseum de afgelopen anderhalf jaar veel dicht geweest. Volgende week zaterdag hoopt het museum weer open te kunnen gaan.