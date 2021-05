Visser Job Schot haalt schip uit verkoop: 'Brexitdeal valt mee'

"Regeren is vooruit zien." Dat was de zin die visser Job Schot uit Tholen eind vorig jaar uitsprak in aanloop naar de Brexitdeal. Onduidelijk was toen nog of het een deal of no-deal scenario zou worden. Daarom zette Schot zijn schip te koop voor het geval de deal slecht zou uitpakken.

Maar dat gebeurde niet. De vergunningen werden door het Verenigd Koninkrijk afgegeven en dat betekent dat de netten weer uit kunnen. Dat is ook de reden dat Schot het te koop-bordje weg kan halen. "We hebben toestemming gekregen en nu is het gelukkig niet meer nodig om mijn schip te verkopen. Daar ben ik blij mee. Voor mijzelf, voor mijn zoon en voor de jongens aan boord."

Als je veel vis vangt dan zit er ook veel vis dus hoezo moeten wij er dan weg?" Jan Schaier van de ARM15 over de situatie in Noorse wateren.

Begin dit jaar werd er ook gevreesd voor controles in de territoriale wateren. Het Verenigd Koninkrijk gaf aan dat ze daarvoor onder andere fregatten zouden inzetten. De vissers waren bang dat controles enorm streng zouden zijn en veel tijd in beslag gingen nemen. "Hoe dichter bij Engeland je kwam hoe banger je werd. Maar ze zijn aan boord geweest, ook bij collega's en alleszins is dat meegevallen."

Kanttekening bij de situatie is wel dat de Zeeuwse vissers gemiddeld 25 procent, over alle soorten gevangen vis, minder mogen vangen in de Engelse wateren. Maar de netten kunnen nu weer uit en dat is, voor de naar schatting honderd Zeeuwse huishoudens die afhankelijk zijn van visserij in dit gebied, goed nieuws.

Noors water

Ook in de Noorse wateren kunnen de netten weer uit. Naar aanleiding van de Brexit-situatie besloot Noorwegen namelijk om begin dit jaar hun wateren voor drie maanden te sluiten. Ze wilden betere afspraken met Europese vissers. Dat was een tegenvaller voor Zeeuwse vissers die net waren uitgeweken van het Engelse naar het Noorse water.

Eén van de kotters die dat eind vorig jaar deed was de ARM15 van Jan Schaier uit Arnemuiden. Volgens hem kwam de sluiting dan ook volkomen onverwacht. "Dat hebben we niet eerder meegemaakt. En vervolgens kun je drie maanden minder vissen en dat werkt door in je inkomsten."

Inmiddels is het gebied weer open en zijn ook hier de vergunningen afgegeven. Maar wel met een voorbehoud van de Noorse regering. Die heeft besloten dat een deel van het gebied gesloten kan worden voor vissers als ze vinden dat er te veel gevist wordt. Dat kunnen ze doen omdat ze geen lid zijn van de Europese Unie.

Onbegrijpelijk vindt Jan Schaier. "Als je veel vis vangt dan zit er ook veel vis dus hoezo moeten wij er dan weg? Wij hebben ons quotum en mogen niet meer vangen. Dus wat is het probleem?" Maar zoals gezegd kunnen ook daar nu de netten weer uit en dat is volgens Schaier het belangrijkste. "Je hebt nu weer meer mogelijkheden dus dat is positief."

Lees ook: