Alle Zeeuwse woningen energiezuinig? Nog 69 jaar wachten

Het duurt nog decennia voordat alle huizen in Zeeland energielabel A hebben.

Calcasa heeft op zijn website de voortgang per provincie van A-labels (het zuinigste label) in 2015 en in 2020 op een rij gezet. De snelheid waarmee nu woningen worden verbeterd is doorgetrokken naar de toekomst. Flevoland blijkt er dan als beste uit te springen: in 2035 hebben alle huizen in de jongste provincie van het land het A-label. Zeeland laat daarna nog 55 jaar op zich wachten.

Zeeland bungelt nu nog niet onderaan

Maar onze provincie bungelt op dit moment nog niet onderaan. Dat is te zien in onderstaande tabel, met het percentage A-labels in 2015 en 2020. Zuid-Holland doet het wat dat betreft bijvoorbeeld slechter dan Zeeland. Maar je ziet ook het percentage groei in de vijf voorafgaande jaren. Als die lijn wordt doorgetrokken halen Zuid-Holland en Limburg met gemak onze provincie in.