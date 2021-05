Regen, onweer en kou. Wanneer houdt het nou eens op?

Een shelf cloud bij Nieuwvliet-Bad (foto: Pierre van Hout)

We moeten nog een paar dagen geduld hebben, maar dan komt eindelijk het zomerse weer onze kant op. Komend weekend kan het lokaal zelfs zo'n twintig graden worden. "Vanaf donderdag wordt de buiigheid minder. De temperatuur is nog wel koud met een noordwestenwind. Vrijdag neemt de temperatuur met een paar graden toe. Zondag kan het twintig graden worden", zegt weerman Jules Geirnaert.

En dat is nog niet alles, want juni lijkt sowieso een droge maand te worden. "Regen hebben we de afgelopen weken wel genoeg gezien. April was gemiddeld qua neerslag. Met een bijzondere dag op 6 april, toen er nog sneeuw viel."

Mei was nat

"In mei viel het dubbele, in vergelijking met een gemiddelde meimaand. Mei 2021 eindigt wel in de top 5, of misschien wel top 3 van natste meimaanden sinds het begin van de metingen. Gisteren liep ik bij Westkapelle en daar waren de duinen lentegroen, dat zie je ook niet vaak", zegt Geirnaert.

Dreigende wolken in Kamperland (foto: Lisanne Scholten)

De afgelopen twee maanden was het ruim twee graden kouder dan gemiddeld. "Dat is vrij serieus. In april was het twee graden kouder en was daarmee de koudste april sinds 1986. In mei was het zelfs 2,5 graad koeler. Qua zonuren viel het wel mee, dat was redelijk gemiddeld."

Het wisselvallige weer van afgelopen dagen zorgde wel voor bijzondere wolkenluchten. Een selectie van de foto's die zijn ingestuurd voor Verzeeuwigd:

Donkere wolken te zien vanaf de Westerschelde Ferry (foto: Jobse)

Er dreigt een bui aan te komen in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Donkere wolken in Domburg (foto: Lydia Haze)

Onweerswolken bij Sint Laurens (foto: Charlotte Maljaars)