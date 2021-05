Plan voor duurzame toekomst oesterkweek in de maak

Kisten vol met Zeeuwse oesters (foto: Omroep Zeeland)

Al jaren is het een strijd tussen de oesterkwekers en de natuurlijke vijanden van de oester; de oesterboorder en het oesterherpesvirus. Door een nieuwe kweekvorm te ontwikkelen, waarbij oesters op tafels worden gelegd in het water, konden die vijanden gedeeltelijk worden bestreden maar niet helemaal. Zo lukt het wegvissen van de oesterboorder lang niet altijd en nemen de tafels in het water heel veel ruimte in beslag.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat moet er daarom nu onderzocht worden wat er nog meer mogelijk is om de Zeeuwse oesterkweek ook in de toekomst te garanderen. "Hoe kun je economisch perspectief bieden voor de sector en tegelijkertijd kijkt naar de mogelijkheden om ruimte (voor de kweektafels red.) te creëren"

Oesterboorder doodt jonge oesters (foto: Omroep Zeeland )

Jan Pelle, voormalig directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, is aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de tijdelijke organisatie. Daarnaast doen onder meer de de Nederlandse Oestervereniging, Zeeuwse Milieu Federatie, Nationaal Park Oosterschelde en de Provincie Zeeland mee.

Eind dit jaar moet er, zo is de wens vanuit de provincie, een (concept) Oesterovereenkomst op tafel liggen. Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen daar dan uiteindelijk ook mee instemmen. In die overeenkomst zit dan een plan van aanpak om een duurzame oesterkweek in Zeeland de komende jaren te garanderen. Het hele proces kost 15.000 euro. Die kosten worden betaald door de provincie.

De oesterkweek in Nederland is volledig geconcentreerd in de Zeeland. De Nederlandse Oestervereniging is de belangenbehartiger van de oesterkwekers. De belangrijkste productiegebieden bevinden zich in de Oosterschelde (1500 hectare), het Grevelingenmeer (550 ha) en het Veerse Meer (20 hectare).

