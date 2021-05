Corona in Zeeland: 33 nieuwe besmettingen, daling in alle regio's

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen, zeven in totaal, zijn geregistreerd in Schouwen-Duiveland, gevolgd door Reimerswaal met zes en Middelburg en Tholen met vier besmettingen. In Hulst, Schouwen-Duiveland en Veere werden geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd.

Drie patiënten moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Goes en één van de gemeente Terneuzen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 21 mei za 22 mei zo 23 mei ma 24 mei di 25 mei Borsele 2 6 5 6 2 Goes 6 1 8 9 1 Hulst 1 2 6 2 0 Kapelle 4 4 1 5 3 Middelburg 8 9 5 8 4 Noord-Beveland 3 0 1 2 0 Reimerswaal 10 9 6 10 6 Schouwen-Duiveland 12 4 15 8 7 Sluis 3 4 4 3 2 Terneuzen 16 4 5 12 3 Tholen 5 6 9 10 4 Veere 3 3 0 2 0 Vlissingen 12 4 4 8 1 Totaal Zeeland 85 56 69 85 33

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat in iedere regio het aantal geregistreerde coronabesmettingen daalt.

De grootste daling is te zien op Walcheren, daar nam het aantal besmettingen ten opzichte van een week eerder met ruim 40 procent af. Door die daling is Walcheren momenteel de regio met het laagste aantal geregistreerde coronabesmettingen.

Aangezien de inwonertallen van de Zeeuwse gemeenten nogal uiteenlopen, is het een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal nieuwe besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat drie gemeenten nog altijd boven de drempelwaarde zitten voor het risiconiveau 'zeer ernstig', namelijk: Reimerswaal, Tholen en Kapelle. Daarvoor moeten meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners worden geconstateerd.

Veere is de gemeente waar naar verhouding het minst aantal besmettingen zijn: 36 per 100.000 inwoners.

Het teruglopend aantal coronabesmettingen is ook terug te zien in de cijfers van de Zeeuwse ziekenhuizen. Momenteel liggen er zeventien patiënten in de twee ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds begin oktober.

