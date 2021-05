Niet ringrijden? Dan maar ringrennen!

"Natuurlijk is het zuur, maar we weten nu al zo lang dat het er niet in zit. We proberen er alsnog een gezellige dag van te maken." Dat doet de vereniging door te lunchen op het terras in de Dorpsstraat van Oostkapelle: "Normaal gesproken rijden we in deze straat op onze paarden, dus nu zijn we hier maar gaan zitten. Ook hebben we een ring opgehangen zodat we rennend kunnen ringrijden."

Al eeuwen vindt het ringrijden in vooral Walcherse dorpen plaats. Ringrijders galopperen op een ongezadeld paard door een ringbaan. Doel is om met een lans de ring te steken die halverwege de baan hangt. Traditiegetrouw wordt er op derde pinksterdag, 'pienkster drie', ring gereden.

De magie van het ringrijden is volgens Poppe simpel: "Uiteindelijk gaat het om de gezelligheid. Je bent een hele dag met elkaar bezig, de sfeer is goed, het is gewoon echt heel leuk. We zijn ermee opgegroeid en het zit in ons bloed."

De vereniging heeft goede hoop dat er komend seizoen nog ring gereden kan worden: "Dan leven we daar maar een beetje naartoe. Hopelijk kunnen we deze zomer weer ringrijden en is deze straat volgend jaar weer gewoon gevuld met paarden", vertelt Poppe lachend.