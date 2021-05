Adrienne is na ontslag uit ziekenhuis anderhalve dag onderweg om weer thuis te komen

Adriënne en haar man Ben. (foto: Adriënne Verburg)

De reis naar huis duurde anderhalve dag. "De vlucht van Sidney naar Perth, aan de oostkant van Australië - duurt vijf uur. Daar heb ik een hotel geboekt. Vervolgens moest ik nog anderhalf uur vliegen. Toen mijn hondjes ophalen en nog drie uur rijden naar huis."

Quarantaine

Het was even spannend of Adrienne wel mócht vliegen. In Australië worden regelmatig grenzen tussen regio's gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar dat ging goed. "Afgelopen donderdag had ik een gesprek met de chirurg. Hij vond me goed genoeg om te vliegen. Twee uur later zat ik in het vliegtuig. Ik was even bang dat ik in Perth nog in quarantaine moest omdat ik daar in een hotel moest overnachten, maar dat was gelukkig niet nodig. Ik ben er zonder kleerscheuren doorheen gekomen."

Inmiddels is de Kortgeense alweer aan het werk. Vanuit huis voorlopig, want lopen gaat nog moeilijk. ,,Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt", zegt ze.

Zeeuw in het Buitenland: Adrienne

