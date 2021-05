Middelburgs café blij verrast met hartverwarmende reacties na plantendiefstal

Voor de één is het maar een plant. Voor de ander is het veel meer dan dat. Bijvoorbeeld voor Lies Labeur. Moeder van één van de uitbaters van het café. "Door twee mensen zijn er potten met planten en losse planten meegenomen op de fiets. Ze hebben hier gewoon geshopt en het in hun fietstassen gestopt. We zijn erg teleurgesteld."

Juist vanwege corona is het terras groter dan normaal en daarom is het extra belangrijk om het gezellig aan te kleden. "Ik probeer het terras zo veel mogelijk sfeer te geven en had de potten mooi opgemaakt met verschillende kleurtjes. Ik heb ze ook nog eens uit eigen zak betaald."

Voor Lies Labeur is het terras decoreren een stukje ontspanning (foto: Omroep Zeeland)

De uitbaters van het café hebben hun teleurstelling geuit op sociale media. "Ik snap echt niet dat mensen dit kunnen en willen doen. Ik zit zo niet in elkaar. De plantjes zijn gewoon te koop. Bovendien heb ik er veel tijd en liefde in gestoken."

Op het Facebook bericht zijn veel reacties gekomen van verontwaardigde medestanders. "Heel hartverwarmend en lief. We hebben zelfs nieuwe plantjes gekregen van een vaste gast. Erg bijzonder."

Lies Labeur hoopt nu vooral dat ze met rust worden gelaten en dat het niet weer zal gebeuren. "Het is al moeilijk genoeg geweest de afgelopen tijd. Ik hoop alsnog dat de dievegges de plantjes terugbrengen of geld in een envelop doen. Dat mag ook anoniem."