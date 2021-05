Eigenaren windpark Krammer matsen de gemeente Schouwen-Duiveland

Windpark Krammer (foto: Omroep Zeeland)

Het windmolenpark is voor de helft eigendom van ruim vijfduizend burgers, verenigd in twee coöperaties. Zij waren in een slepende procedure verwikkeld met de gemeente. Met de overeenkomst die nu is gesloten, komt daar een einde aan.

Al voor de bouw ontstond onenigheid over de belastingaanslag van 2,1 miljoen euro van de gemeente, die volgens de coöperaties Deltawind en Zeeuwind te hoog was. Uiteindelijk kregen ze vorige zomer gelijk van het gerechtshof in Den Bosch. De gemeente moest eigenlijk het volledige bedrag terugbetalen, maar dat vinden de coöperaties ook weer niet nodig.

Duurzaamheidsfonds

"We zijn er nooit op uit geweest om het volledige bedrag terug te krijgen", legt directeur Monique Sweep van Deltawind uit. De afspraak is nu dat de gemeente een half miljoen euro mag houden en nog eens ruim een half miljoen euro stort in een nieuw duurzaamheidsfonds voor de regio. De coöperaties gaan dat fonds besturen. Ze willen met het geld projecten realiseren op Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee. Het windpark ligt op het snijvlak van deze drie eilanden.

Alle betrokkenen zijn blij dat de kwestie eindelijk is afgesloten. Wethouder Daniël Joppe (CDA) noemt de afspraak "ruimhartig" van de coöperaties.

