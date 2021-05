Bouw van eerste grote wooncomplex voor cliënten 's Heeren Loo begonnen

In Rittenburg worden woongroepen gebouwd voor 32 cliënten en 32 appartementen voor cliënten die met ondersteuning zelfstandig wonen. Daarnaast komt er een voorziening voor dagbesteding. Medio 2022 verhuizen de eerste bewoners naar het nieuwe complex.

Er wordt gebouwd op het voormalige terrein van het voormalige Arduin, in een verder verleden het terrein van Vijvervreugd. Het Spiegeltheater, het congrescentrum en andere gebouwen zijn gesloopt. Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van vijftien miljoen euro.

De eerste paal in Rittenburg is de start van een megabouwproject. "Dit is een mijlpaal", zegt directeur Roland Stavorinus van 's Heeren Loo Zeeland, "Ik ben heel erg blij." De komende jaren wil 's Heeren Loo meerdere nieuwe wooncomplexen realiseren. Het overgrote deel van alle cliënten - zo'n vierhonderd mensen - zullen naar een nieuwe woning verhuizen.

"We hebben dit beloofd, dat we zouden gaan bouwen en dat heeft voor hoge verwachtingen gezorgd", zegt directeur Stavorinus. "De medewerkers en de bewoners verlangen ernaar om een nieuw plekje te krijgen. Er zijn er ook die het moeilijk vinden om hun oude plekje te verlaten, maar grosso modo wil iedereen dit heel erg graag."

Het voormalige Arduin was wereldwijd bekend om zijn kleinschalige woningen en werkplaatsen. Door wonen en werken weer te centreren worden kosten bespaard. Stavorinus: "We kunnen nu veel meer investeren in goede en professionelere zorg."

's Heeren Loo gaat niet terug naar de grote instellingsterreinen uit het verleden, stelt de directeur. "Het belangrijkste is dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken", zegt Stavorinus, "het moet uiteindelijk een match zijn dus de eigen keuzes van cliënten en de eisen die aan goede zorg worden gesteld."

Het is de reden dat 's Heeren Loo naar nog één of twee nieuwbouwlocaties zoekt in Middelburg. "Veel cliënten geven aan dat zij het liefst in Middelburg willen wonen."

Van 180 kleinschalige woonlocaties naar zeven wooncomplexen

Woonden cliënten bij Arduin nog verspreid over 180 woningen, straks wonen alle cliënten in zelfstandige appartementen of in woongroepen van ongeveer acht mensen in zeven of acht grotere woonlocaties.

's Heeren Loo wil op drie locaties gaan bouwen: Rittenburg in Middelburg, aan de rand van de wijk Bossenburg in Vlissingen en aan de 's Gravenpolderseweg in Goes. Nog twee nieuwe locaties in Middelburg en Goes worden gezocht. De huidige locaties Joost de Moor in Vlissingen en de Zijpestraat in Middelburg wil 's Heeren Loo behouden.