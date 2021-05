'Gekozen familie' moet eenzaamheid bij lhbti'ers bestrijden

Links: Dingeman Steijn, rechts: Henk Kosters (foto: Daniele Celesti)

"Mensen die bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis moeten gaan wel eens terug de kast in, omdat ze bang zijn voor reacties. Dat vergroot eenzaamheid, evenals de coronatijd waarin je elkaar niet kunt ontmoeten, legt Henk uit. "En onder elkaar praat het soms ook makkelijker, omdat je bepaalde zaken niet meer hoeft uit te leggen."

De Gekozen Familie moet een klein hecht groepje van ongeveer acht personen worden. Het idee komt landelijk van Roze 50+, ouderenbond ANBO en belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders COC. Henk Kosters vertelde erover in ons radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

De Zeeuwse Kamer van 25 mei: De Gekozen Familie

Het gaat niet alleen om vijftigplussers die bijvoorbeeld alleen zijn (komen te staan), maar ook mensen die bijvoorbeeld pas verhuisd zijn naar Zeeland en hier nog weinig mensen kennen. "Zo kun je mensen leren kennen en je netwerk vergroten."

Deelname aan de Gekozen Familie is niet geheel vrijblijvend. "Nee, het idee is dat we om de zo veel weken bij elkaar komen. Het kan wel eens gebeuren dat je niet kunt, maar telkens afzeggen is niet de bedoeling", laat Kosters weten. "Behalve als je ziek bent natuurlijk, maar dan kun je er ook weer voor elkaar zijn door elkaar te helpen."

Uitbreiden naar de rest van Zeeland

Voorlopig start de Gekozen Familie in Middelburg, omdat Kosters en zijn man daar wonen. "We zijn nu nog in gesprek met een aantal mensen, om te kijken of het klikt van beide kanten. Als de groep groter groeit hoop ik dat op andere plaatsen in Zeeland aparte groepen, dichtbij de mensen thuis, ontstaan."