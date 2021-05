'De Slag om de Schelde meteen te zien zodra bioscoop weer open mag'

Hoofdrolspeelster Susan Radder op de rode loper bij de première van De Slag om de Schelde in Vlissingen. (foto: ANP)

De Slag om de Schelde ging afgelopen jaar op 14 december in première in de Vlissingse bioscoop CineCity en zou drie dagen later in de rest van het land te zien zijn. Maar op 15 december 2020 werd bekendgemaakt dat de bioscoop-release werd uitgesteld naar 2021 vanwege de coronamaatregelen in Nederland.

Er klinken geluiden dat de Nederlandse bioscopen en filmtheaters hun deuren op 9 juni weer mogen openen.

De Slag om de Schelde is een film van Matthijs van Heijningen jr. over de zware gevechten tussen geallieerden en Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog op Walcheren in november 1944. Het verhaal draait om een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse piloot en een tegen wil en dank bij het verzet betrokken Zeeuws meisje.

Nieuw feestje

Van Middelaar van September Film zegt dat nog gekeken wordt of het premièrefeestje nog een keer over wordt gedaan. "Dat is afhankelijk van wat het kabinet precies gaat besluiten, en wat er dan dus mogelijk is qua samenkomsten en zo."

Bedoeling is dat De Slag om de Schelde na de bioscooprelease ook op Netflix komt onder de titel The Forgotten Battle.