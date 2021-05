Demonstratie voor behoud Nollebos: "Waar halen ze de arrogantie vandaan?"

Is de tweet niet zichtbaar? Klik dan hier.

"D'r hoeft helemaal niks aan het bos veranderd te worden", is een vrouw met een zelfgemaakt bordje van mening. "We hebben al genoeg huisjes en hotels die gebouwd worden. Daar niet. Afblijven." Daar zijn drie mensen met een spandoek iets verderop het helemaal mee eens. "Heel de kust van Walcheren wordt volgebouwd", zegt een man, terwijl hij de tekst 'Niet meer asfalt' omhoog houdt.

In de streefvisie staat onder andere dat het Vlissingse Nollebos een overgang tussen stad en landschap moet worden. De kanovijver wordt mogelijk verplaatst naar de parkeerplaats aan de onderkant van de dijk. De sauna-wellness kan worden uitgebreid en er is ruimte voor verblijfsrecreatie in de vorm van een hotel.

"Dit is een van de weinige stukjes - en zeker het enige stuk in Vlissingen - waar geen bebouwing is aan de kust", zegt een man. "Waar halen ze de arrogantie vandaan om de Vlissingers zoiets moois af te nemen", vraagt een vrouw zich verderop af. "Zeker in coronatijd, als je ziet hoeveel mensen daar lopen, ontstressen en rust vinden. Het is zo belangrijk. Het gaat me aan het hart."

Actie voor behoud Nollebos Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Binnen in het stadhuis klinkt ongeveer dezelfde taal, maar dan met meer woorden. Vijftien mensen mogen vanavond inspreken bij de commissie Ruimte van de Vlissingse gemeenteraad. De meesten van hen - bewoners, maar ook woordvoerders van bijvoorbeeld actiegroep Ons Nollebos en de Zeeuwse Milieufederatie - zijn fel tegen de plannen.

'Als ze Vlissingers deze ruimte ontnemen, wat bieden ze dan?'

Ze vinden dat de procedures niet goed gevolgd zijn. Maken zich zorgen over het behoud van natuur, de mogelijke toename van verkeersdrukte wanneer de plannen doorgaan of de gezondheid van de Vlissingers. Over dat laatste windt vooral huisarts Willem Osterman zich op. "Vijftig procent van de mensen is te dik, waarvan vijftien procent obesitas", houdt hij de commissieleden voor.

De arts is bang dat er door de plannen met het Nollebos maar weinig ruimte overblijft voor de Vlissingers om te sporten. "Als ze Vlissingers deze ruimte ontnemen, wat bieden ze dan?"

Huisarts Willem Osterman had een artikel uit de PZC mee over het belang van bewegen. Dat liet hij aan de commissieleden zien. (foto: Omroep Zeeland)

Adviseur Ko van Gasteren, die de Kanovijver vertegenwoordigt, is ook een van de insprekers. Hij benadrukt dat de Kanovijver in ieder geval geen extra ruimte wil innemen. "De eigenaar heeft een heel klein kaveltje en wil zijn plannen puur op zijn eigen terrein realiseren. Wij blijven af van het Nollebos."

Besluit vóór zomerreces

De leden van de Commissie Ruimte hoorden vanavond alle vijftien insprekers aan. Volgende week gaan ze erover vergaderen. Voor het zomerreces wil de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van het Nollebos.

