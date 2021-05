Familie van Ichelle wil antwoorden: 'Hoe pijnlijk ook, we willen de onderste steen boven'

Jeffrey van de Velde, de broer van Ichelle (foto: Omroep Zeeland)

We ontmoeten Jeffrey van de Velde, op zijn verzoek, bij het kanaal tussen Retranchement en Sluis. "Het is dubbel om hier te zijn. Aan de ene kant is het de plek waar ze gedumpt is, aan de andere kant de plek waar we haar hebben teruggevonden na weken van vermissing."

Zelf op onderzoek

Twee weken geleden was hij hier nog met zijn vriendin. "Uit nieuwsgierigheid. Wat is er te zien, waar zijn ze geweest. Dan denk je dat je iets ziet liggen en ga je op onderzoek uit. Ik wilde hier altijd nog eens gaan vissen, maar dat ga ik niet meer doen."

Vertellen wie Ichelle was

Heel Zeeland kent Ichelle als de jonge vrouw die half december vermist raakte en twee maanden later in delen werd teruggevonden in het kanaal. Jeffrey wil graag vertellen wie zijn zus was: "Ichelle was de goedheid zelve. Een mensenmens. Ze stond altijd voor iedereen klaar, ruzie maken stond niet in haar woordenboek."

Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

De familie heeft sinds december, vanaf haar vermissing, veel emoties doorgemaakt. "Je begint met de onzekerheid. Waar is ze? Wat is er gebeurd? Gaat het goed met haar? Je leeft op adrenaline. Je gaat zoeken en speuren, maar vindt niks. Totdat er een telefoontje komt dat er iemand is aangehouden."

Naar gevoel

De aangehouden vrouw heeft een spirituele winkel vlak naast het atelier van Ichelle. De twee waren sinds een paar maanden vrienden. Jeffrey: "Ik ken haar niet goed. Ik ben één keer met Ichelle in het spirituele huisje Lotus geweest. Ik had meteen een naar gevoel bij die winkel en bij haar."

Van hoop naar een grote klap

In eerste instantie is de verdenking vrijheidsberoving. "Dan hoop je dat ze nog leeft. Maar een paar dagen later werd ons verteld dat er sporen waren gevonden van een misdrijf en dat ze mogelijk niet meer in leven was. Dat kwam als een grote klap."

Jeffrey van de Velde is niet helemaal verbaasd over de aanhouding. Er speelde een aantal dingen tussen de vrouw en Ichelle, beweert hij. "Kort voordat Ichelle verdween heeft ze een heel verhaal verteld tegen m'n moeder over wat er speelde tussen haar en de verdachte. Daardoor hadden wij meteen de verdenking dat ze er iets mee te maken zou kunnen hebben." Hij hoopt dat de rechtszaak die vandaag start, ook al is dat nog niet inhoudelijk, zijn vragen zal beantwoorden.

Jeffrey van de Velde met hond Elvis (foto: Omroep Zeeland)

Rust heeft de familie nog allerminst. "We hebben Ichelle een hele mooie uitvaart kunnen geven, maar nu de rechtszaak eraan komt, neemt de spanning weer toe. Er komt waarschijnlijk een heleboel informatie naar buiten. We willen de onderste steen boven, maar tegelijkertijd ben je bang wat die onderste steen dan is. Maar hoe pijnlijk ook, we willen alles weten."

De advocaat van de verdachte heeft al laten weten dat zijn cliënt niet in de rechtbank zal verschijnen vandaag. De vrouw ontkent Ichelle om het leven te hebben gebracht.

Een kind en een hond

Er zijn de afgelopen maanden, naast het verdriet, ook lichtpuntjes geweest in het leven van Jeffrey. "Ik ben vader geworden van een zoon nadat mijn zus gevonden werd. Ook is hond Elvis sinds een paar weken in ons leven. Zijn ouders zijn zoekhonden van Signi en hebben helpen zoeken naar Ichelle." Signi zoekhonden is een non-profit stichting, die ten doel heeft om vermiste mensen (levend of overleden) op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel duik-, sonar-, vaar- en grondonderzoek team.

Lid geworden van Signi

Jeffrey zal Elvis uiteindelijk ook opleiden tot zoekhond. "Ik weet inmiddels hoe belangrijk het is om een geliefde terug te vinden, daarom ben ik lid geworden van Signi en zal ik in de toekomst ook mee gaan doen aan zoekacties."