Goedemorgen! Rechtszaak tegen verdachte moord Ichelle, Protest tegen plannen Nollebos en Onderstroom gaat door.

In de rechtbank zal worden besproken hoe het met de onderzoeken staat en of de verdachte langer in voorarrest blijft zitten. De broer van Ichelle, Jeffrey van de Velde, hoopt dat de rechtszaak hem antwoorden zal geven.

Actie voor behoud Nollebos Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Tientallen mensen hebben gisteravond bij het stadhuis in Vlissingen gedemonstreerd tegen de plannen voor het Nollebos. Zij vinden dat het bos bij de duinen in Vlissingen niet aangetast moet worden door recreatie en nieuwbouw. Actievoerders en voorstanders van de plannen spraken in bij de gemeenteraad. Die neemt volgende maand een beslissing.

Een act op het festival Onderstroom in 2018. (foto: Ria Overbeeke)

Festival Onderstroom in Vlissingen gaat dit jaar door, maar er is dit jaar geen straattheater zoals in voorgaande jaren. Voor alle voorstellingen moeten kaartjes worden gekocht. Het festival is in het tweede weekend van juli. De voorstellingen zijn op bijzondere locaties. Er is bijvoorbeeld een muziektheatervoorstelling in de Machinefabriek en een theatrale audiotour rond het schip de Willem Ruys.

Het weer

Vandaag is nog een tamelijk wisselvallige dag met vooral landinwaarts kans op enkele buien, en daarbij is kans op onweer. Het is ook nog fris met maxima rond 13 graden. De wind is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig, uit zuidwest tot west.