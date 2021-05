Mooiste tuin van Nederland nog één zomer open voor publiek

Kees Jacobse is druk bezig met de laatste snoeiwerkzaamheden. Vrijdag 28 mei moet alles pico bello zijn, want vanaf die datum is het publiek weer welkom. Dat stapt dan een tuin van 5.200 vierkante meter binnen, die onderverdeeld is in thematuinen; een bamboetuin, een kruidentuin, een witte tuin, en een lager gelegen gedeelte met een vijver. "Een tuin moet je verrassen, om elke hoek moet je iets anders zien", vindt Kees. "Daarom moeten er ook bomen en heesters in de tuin. Hoogteverschil en coulissen zijn belangrijk."

'Groene vingers van mijn moeder'

In de jaren zeventig begon het avontuur van - zoals hij zelf zegt - 'tuinfanatiekeling' Kees aan de rand van Schoondijke. Hij kocht het huis van zijn grootouders. "Hier kwam ik altijd graag, hier wilde ik wonen, het was 'juust wak wou', vandaar de naam." Kees begon al snel met het aanplanten van de tuin, die hij inmiddels als zijn levenswerk beschouwt. "Ik ben geboren met groene vingers, ik heb ze van mijn moeder."

Van 28 mei tot eind augustus kan de tuin nog bezocht worden (foto: Omroep Zeeland)

Aanplanten doet Kees op gevoel, de composities zitten in zijn hoofd: "Eerst ga ik ergens planten kopen, later bedenk ik waar we ze kunnen planten. In het begin was dat anders, toen was het vooral verzamelen. Ik kwam altijd met te veel thuis. Soms stond het plantgoed een jaar in de wacht voordat het geplant kon worden."

Paradijsje maken

Het kleuren- en vormenpalet dat in zijn hoofd zit, zie je terug in de aangelegde borders. Planten met grote bladeren contrasteren met fijnbladige planten en ook let Kees goed op het kleurcontrast. Het hele jaar door bloeit er iets. Zijn favorieten: klimrozen, heesterrozen en papavers.

Volgens Jacobse zijn kun je overal een paradijsje van maken, maar bladcontrast en hoogte creëren blijft daarbij belangrijk. "Zelfs in een minituintje van twee bij drie zou ik een boompje zetten, voor de hoogte. Met wat kleine planten, maar daarnaast ook wat grotere voor het contrast. En verticaal planten tegen de muren."

Blad- en kleurcontrast is belangrijk, vindt Kees Jacobse (foto: Omroep Zeeland)

Van 'Juust wak wou' werden talloze fotoreportages gemaakt. In 2011 kwam de bekroning: de tuin werd in een verkiezingswedstrijd uitgeroepen tot mooiste tuin van Nederland. Kwamen er voorheen al veel bezoekers, de titel zorgde voor nog meer aanloop.

Buitenlandse tuinfanaten

Uit alle hoeken van de wereld heeft Kees tuinliefhebbers ontvangen. Uit Moskou, Amerika, Engeland, veel Duitsers en veel tuinclubs uit Nederland. "Er groeien plantjes die ik heb gekweekt in Amerika, hoe leuk is dat."

In het begin vroegen mensen me om advies. Dan was ik aan het aanplanten en dan raakten ze geïnspireerd en dan vroegen ze of ik wat kon ontwerpen. Dan tekende ik wat, maar dat werd op den duur te druk. Bovendien, ik heb ook geen opleiding gehad voor tuinarchitect, bij mij is het allemaal liefhebberij."

De tuin is inmiddels volgroeid. Werkte hij vroeger ruim vijftig uur in de week in de tuin, nu is het een paar uurtjes, met hulp van zijn kleindochter. En al hebben ze al die jaren veel genoten van al die bezoekers die langskwamen, eind augustus gaat voorgoed de poort dicht.

Nu ga ik zelf genieten

Jacobse: "Ik heb mezelf altijd beloofd te stoppen met de open tuin als ik tachtig zou worden. Weet je, als je hem openstelt, alles moet er altijd netjes bij liggen, het geeft veel stress. Dat wil ik niet meer, nu gaan we er zelf zoveel mogelijk van genieten."