Oplichter oudere dames hoort 18 maanden cel eisen

De politie waarschuwt ouderen voor babbeltrucs (foto: Politie Zeeland)

De 58-jarige man belde met een smoes aan bij vrouwen tussen de 87 en 92 jaar. Vaak zei hij dat hij de knoppen van de verwarming kwam vervangen. Eenmaal binnen stal hij geld en sieraden. Sinds 2018 is de man achttien keer naar een goudwisselkantoor geweest in Hoogerheide. Daar kreeg hij in het totaal 7300 euro voor de gestolen sieraden.

Vlaams accent

De verdachte, oorspronkelijk uit België, viel op door zijn Vlaamse accent. Zijn slachtoffers gaven dat accent allemaal als signalement. Dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding.

De verdachte zit al een half jaar in voorlopige hechtenis. Hij gaf vanmorgen tijdens de zitting toe de bejaarden met babbeltrucs te hebben opgelicht. "Ik had geld nodig", zei hij. De man gaf verder aan niet meer te gaan stelen en alles terug te willen betalen. Het probleem is volgens hem wel dat hij in de schulden zit bij familieleden.

Taakstraf

Tijdens de inhoudelijke behandeling zei de man dat hij hoopt er met een taakstraf vanaf te komen. Dit nadat hij eerder uitvoerig verklaarde niet meer te kunnen werken en daardoor zijn schulden niet af te kunnen lossen. De rechter vond dit wat vreemd. "U kunt toch niet meer werken?", was de reactie van de rechter. De officier van justitie was hard in haar oordeel: "De man pakt oude vrouwen omdat die makkelijker om te praten zijn. Dat is genadeloos. Kwetsbare mensen pakken."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

