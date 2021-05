Verdachte ontkent moord op Ichelle, maar zegt wel een deel van het lichaam in het kanaal te hebben gedumpt

Kaarsjes bij de winkel van Ichelle van de Velde in Oostburg, archieffoto. (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte gereedschap aanschafte om het lichaam in stukken te zagen. In de winkel hing een lijklucht en er werd veel bloed gevonden. De dochter van de verdachte had gezegd dat ze niet meer in de winkel van haar moeder mocht komen in de week nadat Ichelle verdween. Ze mocht daarom ook niet bij haar fiets komen die nog in de winkel stond en moest daarom met de bus naar school.

Duidelijk werd dat de verdachte Ichelle als laatst heeft gezien. Ze zou berichten hebben verstuurd met de telefoon van Ichelle waarin stond: "Ik wil met rust gelaten worden. Het gaat goed met me." Ook is er bloed van Ichelle gevonden op de laars van de verdachte. Hoewel de advocaat zegt dat de verdachte Ichelle niet heeft vermoord, ontkent zijn cliënt niet bepaalde handelingen te hebben gepleegd, zoals het dumpen van haar lichaam in het kanaal. De verdachte zegt dat ze in opdracht heeft gehandeld.

De verdachte van de moord op Ichelle heeft de afgelopen tijd geen verklaring meer afgelegd. Volgens het OM zijn er verschillende pogingen gedaan, maar zou ze er momenteel psychisch en fysiek niet toe in staat zijn. De vrouw heeft wel gezegd op een later moment een verklaring af te willen leggen. Het OM wil nog kijken of de verdachte psychisch onderzocht moet worden.

Advocaat sluit uit dat verdachte Ichelle heeft vermoord

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Volgens hem is moord een ernstige verdenking en is het huidige dossier onvoldoende om ervan uit te gaan dat de verdachte Ichelle om het leven heeft gebracht. Volgens de advocaat is de vrouw klein en tenger en kampt ze met gezondheidsproblemen die het onwaarschijnlijk maken dat zij Ichelle om het leven bracht en haar lichaam heeft vervoerd. Wel heeft de verdachte een moeilijk verleden gehad waarbij onder meer sprake was van huiselijk geweld.

De officier van justitie vond dat er wel voldoende ernstige bezwaren zijn om de verdachte in de cel te houden. Een motief zou kunnen zijn dat Ichelle een verhouding had met de partner van de verdachte, zei hij.

Nog veel vragen

Tijdens de zitting bleek al snel dat de familie nog met veel vragen blijft zitten over de moord op Ichelle. Zo moet het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog sectie doen op het lichaam en schoensporen en digitale gegevensdragers moeten worden onderzocht. Daarnaast worden er ook nog voorwerpen gezocht die verband kunnen hebben met de moord.

Op donderdag 19 augustus is er opnieuw een voorbereidende zitting. De rechtbank denkt voor de inhoudelijke behandeling twee dagen nodig te hebben.

