Brede School Tholen kost een paar centen maar dan heb je ook wat

Het onderkomen van de Brede School Tholen is bijna gereed (foto: Omroep Zeeland)

Er is een vleugel bijgekomen en het bestaande pand werd grondig aangepakt. "Het binnenwerk is er helemaal uitgehaald en het is geschikt gemaakt voor basisonderwijs," vertelt wethouder Peter Hoek. "Het gebouw oogt als compleet nieuw."

Directrice Carol la lau van OBS Ter Tolne kan bijna niet wachten op de verhuizing. "Het overleg en het bouwtraject hebben natuurlijk lang geduurd en de locatie waar we nu zitten is gewoon af."

Ter Tolne gaat in het Westerpoort-gebouw samenwerken met christelijke basisscholen. La Lau denkt niet dat de identiteit van haar school in het gedrang komt. "Ik denk dat wij op dezelfde manier met kinderen omgaan als onze christelijke collega's. En of er ook samengewerkt wordt met Sinterklaas of de Biddag voor het Gewas? We zullen zien."

Meerwaarde

Behalve de basisscholen krijgen ook partners een onderkomen in het gebouw, zoals de bibliotheek, de kinderopvang, jeugdzorg, logopedie en kinderfysiotherapie. "Dit is een brede school," vertelt Peter Hoek. "We brengen alle functies bij elkaar die voor kinderen belangrijk zijn. Dat heeft natuurlijk een enorme meerwaarde. Wat van belang is voor het opgroeiende kind vind je hier straks allemaal onder één dak."

De Brede School Tholen opent na de zomervakantie de deuren (foto: Omroep Zeeland)

De bouwsom bedraagt ruim negen miljoen euro. "Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat,", beaamt de wethouder, "niet alleen qua voorziening maar ook in maatschappelijke zin. Ten noorden van dit gebouw zal flinke woningbouw plaatsvinden en we verwachten veel jonge gezinnen hier. Dit is een belangrijk gebied voor Tholen."

Verhuizen in juli

De scholen verhuizen in juli. De gebouwen waar ze nu nog zitten gaan waarschijnlijk tegen de vlakte om plaats te maken voor het derde speelveld van voetbalclub Tholense Boys.

De feestelijkheden rond de opening van de Brede School Tholen vinden dit najaar plaats als de coronamaatregelen dat toelaten.