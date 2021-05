'De (kostbare) oplossing voor droogte ligt in Zuid-Europa'

Het gewas lijdt onder droogte (foto uit 2020) (foto: ZLTO)

Marije Hoogendoorn van CLM en akkerbouwer Hanko Blok uit Wissenkerke vertelden er vanmiddag over in ons radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Na de eerste droge zomers, rond 2018, zijn we benaderd door de provincie Zeeland", zegt Hoogendoorn. "We hebben gekeken naar Spanje en Portugal, waar ze altijd met droogte kampen. Naar aanleiding van onze bevindingen hebben we een rapport opgesteld."

Hanko Blok heeft de laatste jaren de gevolgen van de droogte gevoeld. "Het is begonnen in 2017. De eerste jaren ging nog wel, maar vooral vorig jaar was het een probleem. Uiteindelijk moest er zoet water met schepen worden aangevoerd, om überhaupt te kunnen oogsten."

Zeeland heeft het zwaarder dan de rest van Nederland

Vooral in Zeeland is het probleem droogte voelbaar. Hoogendoorn: "Nederland heeft zelden watergebrek gehad, eerder overschot. Daardoor zijn we erg goed geworden in het afvoeren van water. Er zijn geen buffers voor perioden van droogte. Omdat Zeeland geen zoet oppervlaktewater heeft, heeft Zeeland het zwaarder dan de rest van Nederland. Het water moet hier van elders komen."

Droogte in Spanje en Portugal (foto: ANP)

In Spanje en Portugal wordt tijdens droogte opgeslagen water uit bassins gebruikt. Via pijpleidingen kan het water vanuit bijvoorbeeld het natte noorden van Portugal naar het droge zuiden worden getransporteerd. "Zoiets zou in ons land ook kunnen werken", zegt Hoogendoorn. Met een fikse maar: "Het is alleen erg kostbaar. Een Waterschap of Provincie kan dit niet alleen aan. Het probleem moet op nationaal of zelfs internationaal niveau worden opgelost."

Blok hamert erop dat de aanvoer van zoet water problematisch blijft. "Het moet van buiten Zeeland komen. Nu zijn we op Noord-Beveland wel aan het kijken naar het zoutgehalte in sloten. Wellicht dat we daar verder mee kunnen."

De volledige uitzending is hieronder te beluisteren:

De Zeeuwse Kamer over problemen door droogte