EK-keepers Cillessen, Krul en Stekelenburg onthuld op de Oosterscheldekering

Nog achttien dagen en dan speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal. Vandaag is de selectie bekend gemaakt. De drie keepers die meegaan naar het toernooi werden vanmiddag onthuld op de Oosterscheldekering.

In een tweet op het Oranje-kanaal van de KNVB is een filmpje te zien waarin oud-doelman Hans van Breukelen kijkt naar drie levensgrote spandoeken van Jasper Cillessen, Tim Krul en Maarten Stekelenburg op de Deltawerken. De doelmannen die door bondscoach Frank de Boer zijn opgenomen in de selectie voor het EK.

Naar het toernooi, dat over heel Europa gespeeld wordt en op 11 juni begint, mogen 26 spelers mee. Dit is de volledige selectie die is samengesteld door de technische staf van het Nederlands Elftal:

Doelmannen: Jasper Cillessen, Tim Krul en Maarten Stekelenburg.

Verdedigers: Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Daley Blind, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Joël Veltman, Stefan de Vrij en Owen Wijndal

Middenvelders: Donny van de Beek, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum.

Aanvallers: Steven Berghuis, Memphis Depay, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Donyell Malen, Quincy Promes en Wout Weghorst.

Acht afvallers

Eerder deze maand werd de voorselectie al bekend. Acht spelers zijn op het laatste moment afgevallen: Marco Bizot, Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena.

Het Nederlands elftal speelt op 12 juni de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Op 17 juni is Oostenrijk de tegenstander en op 21 juni is het laatste pouleduel tegen Noord-Macedonië. Alle poulewedstrijden worden in de Johan Cruijff Arena gespeeld.