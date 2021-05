Podium De Piek mag nog twee jaar blijven, maar onzekerheid blijft

De gemeente Vlissingen wil het pand aan de Hellebardierstraat eigenlijk verkopen. De verkoopplannen maken onderdeel uit van de strategie om vastgoed, in bezit van de gemeente, zoveel mogelijk af te stoten. Twee jaar geleden gaf de gemeente Podium de Piek al twee jaar extra de tijd. In die tijd moesten ze hun bestaansrecht bewijzen en zou er samen met de gemeente gezocht worden naar een andere, definitieve locatie.

Petitie

Door de coronapandemie kon het podium haar bestaansrecht niet bewijzen. Daarom heeft de gemeente de termijn met nog eens twee jaar verlengd. Het gemeentebestuur maakte dat vanmorgen bekend, een paar uur voordat de lokale afdeling van de SP samen met De Piek een petitie aanbood aan de wethouder om De Piek te behouden.

Die overhandiging ging ondanks het collegebesluit gewoon door. Hiermee wilden de initiatiefnemers onderstrepen dat het hun bittere ernst is.

Een concert in De Piek aan de Hellebardierstraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de opluchting dat het podium nog twee jaar mag blijven in het pand aan de Hellebaardiersstraat zijn de vrijwilligers er nog niet helemaal gerust op, want wat gebeurt er als de twee jaar weer voorbij zijn en er geen nieuw pand is gevonden? Wethouder Rens Reijnierse verzekerde de aanwezigen dat het geen harde datum is, en deze nog een keer verlengd kan worden.

"Want er moet nog veel water door de Westerschelde stromen, voordat we een nieuwe locatie hebben gevonden", sorteerde Reijnierse alvast voor op het wellicht uitblijven van een nieuwe locatie. Dat er een termijn aan is gehangen, is meer een stok achter de deur. "Zodat de Piek over tien jaar niet nog steeds aan de Hellebaardierstraat zit."

Geen garantie

Of zijn beloftes ook na de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar stand houden, wanneer er mogelijk een andere wethouder op de stoel van Reijnierse zit, is de vraag. Maar Rens Reijnierse acht die kans heel klein "want dan zou het hele college een nieuw standpunt in moeten nemen en dat lijkt me onwaarschijnlijk." Maar helemaal uitsluiten durfde hij het ook niet.