In Sirjansland nemen inwoners vaker zelf het initiatief en dat gebeurt nu ook op andere plekken

Die initiatieven zitten nog maar in de beginfase en gaan bijvoorbeeld over het schrijven van een dorpsplan of het groenonderhoud in bepaalde wijken of straten. Zo laat een woordvoerder van Right to Challenge weten. In Sirjansland zijn ze al een paar stappen verder.

Het uitdaagrecht

Right to Challenge houdt in dat burgers de overheid mogen uitdagen als ze vinden dat bepaalde zaken beter, goedkoper of anders kunnen. Ze nemen zelf initiatief en gemaakte kosten kunnen bijvoorbeeld door de gemeente gedekt worden.

Ton Wingelaar uit Sirjansland: "We leven in Nederland in een verzorgingsstaat waarbij alles geregeld wordt. Als dat dan ook daadwerkelijk gebeurt, dan is dat niet zo'n punt, maar als je denkt als burger: 'dat kunnen wij beter, goedkoper of wat dan ook', dan kun je de overheid dus uitdagen."

Dat hebben ze in Sirjansland al meerdere malen gedaan. Het dorp telt zo'n 350 inwoners en zij zagen voorzieningen als de buurtbus en de supermarkt met bakker verdwijnen. Het besef dat er iets moest gebeuren, kwam pas echt toen de basisschool de deuren moest sluiten.

Wingelaar: "Dat merk je op zo'n dorp. Kinderen zijn een sociaal lijmmiddel. Toen de school sloot, bleek de saamhorigheid groot en er werd een denktank opgericht."

Het bosje van 'Sir'

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en hebben de bewoners met de gemeente afspraken kunnen maken. Zo houden ze zelf het bosje van het dorp bij. Jacqueline Kik-Stouten: "Dat deden vroeger de schoolkinderen, maar met het weggaan van de school was dat dus verwaarloosd. Er hangen nu nieuwe planken bij de bosrand en er is een overeenkomst getekend voor een aantal jaar. Daarin staat dat de inwoners van 'Sir' het bosje zelf bijhouden."

Sirjansland telt ongeveer 350 inwoners (foto: Omroep Zeeland)

Een paar meter verderop zijn er plannen voor een overdekt hokje voor fietsers. Kik-Schouten: "Zodat ze even kunnen gaan zitten en daar willen we graag informatieborden over de geschiedenis van 'Sir' bij. Over het dijkwater en over de Watersnoodramp die gevolgen heeft gehad voor Sirjansland. We zijn nog aan het onderzoeken of we een bouwvergunning nodig hebben voor het hokje."

Dorpsplan

Er zijn in Sirjansland nog meer wensen om het dorp leefbaar te houden. Eind maart overhandigden bewoners het dorpsplan aan de burgemeester. Een paar belangrijke punten die daarin naar voren komen zijn: de verkeersveiligheid, het tekort aan woonruimte en het verbeteren van het dorpshart.

Aan het schrijven van het plan ging maanden overleg vooraf. Wingelaar: "Het is een heel proces geweest met inloopbijeenkomsten, vragenlijsten en enquêtes. We hebben de conceptplannen meerdere malen bij iedereen in de brievenbus gedaan en iedereen kon reageren."

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen, blijkt een lastige opgave. Kik-Schouten: "Deze manier van werken is voor iedereen in het dorp wennen en iedereen tevreden stellen, kan denk ik ook niet. Je moet proberen de gulden middenweg zien te vinden. Iedereen heeft meerdere malen kunnen reageren op het plan, maar toch waren er achteraf nog negatieve reacties. Onnodig in onze beleving. Het is nog maar een plan. Als dat tot uitwerking komt, dan betrekken we daar ook weer de bewoners bij."

Reactie gemeente

Zover is het nog niet. Het dorpsplan ligt nu bij de gemeente en die laat weten het rustig te bekijken en in september met een reactie te komen.

Sirjansland is niet het enige Right to Challenge-project op Schouwen-Duiveland. In Renesse loopt ook een Right to Challenge, die gaat over het groenonderhoud. Of er meerdere kleine kernen zoals Sirjansland de gemeente kunnen uit gaan dagen in de toekomst, is nog niet zeker. De gemeente wil beide projecten eerst evalueren.