Hobbywerkplaats is dakloos: 'Onze leden vallen in een zwart gat'

De stichting bewerkt hout: "We maken vogelhuisjes, banken, kerststallen, bouwpakketten, eigenlijk alles. Dat doen we vaak in opdracht", legt Lillie Bahadoer van de hobbywerkplaats uit. "Bijvoorbeeld voor mensen die in de bijstand zitten en een klein budget hebben, maar ook voor bejaardenhuizen of scholen."

De stichting telt 26 leden: "Dat zijn vooral mensen zonder werk, gepensioneerden of gescheiden mensen", vertelt Ans Hennes, voorzitter van het bestuur van de hobbywerkplaats.

Zo lang we geen onderkomen hebben, kunnen we ook geen nieuwe leden toelaten. Laat staan hout bewerken." bestuurslid Daan Heinsen

Inmiddels zijn er verschillende nieuwe ledenaanmeldingen, maar daar kan de stichting geen gehoor aan geven. Bestuurslid Daan Heinsen: "We kunnen als vereniging niets op dit moment. Zo lang we geen onderkomen hebben, kunnen we ook geen nieuwe leden toelaten. Laat staan hout bewerken."

Ans, Lillie en Daan van de hobbywerkplaats willen zo snel mogelijk een nieuw onderdak (foto: Omroep Zeeland)

Heinsen moest op 1 april de deuren van hun loods sluiten: "We zaten in een loods in Goes die we tegen een schappelijk bedrag konden huren. De verhuurder is commercieel en heeft nu andere plannen met de ruimte. Dat betekende dat wij eruit moesten."

'Het hoeft geen luxe ruimte te zijn'

In een reactie laat de gemeente Goes weten mee te willen denken over een nieuwe loods: "We hebben geen formele relatie met de Hobbywerkplaats. Als gemeente hebben wij wel een gesprek gehad met de Hobbywerkplaats en denken we mee over andere huisvestingsmogelijkheden."

"We hopen dus dat we snel iets anders kunnen vinden zodat we onze activiteiten kunnen voortzetten", aldus Hennes. "We zoeken een plek waar we een werkplaats kunnen maken. We stellen niet veel eisen. Het hoeft geen luxe ruimte te zijn en ons zoekgebied is heel ruim, we hebben alleen stroom nodig voor onze machines. Tips zijn van harte welkom. Die kunnen gemaild worden naar hobbywerkplaatsdebevelanden@gmail.com."