Slapende stuurman waarschijnlijk oorzaak van botsing met Oosterscheldekering

Het baggerschip zelf liep forse schade op (foto: HV Zeeland)

Het baggerschip was midden in de nacht vertrokken vanuit Yerseke en op weg naar een locatie op de Noordzee. Bij de Oosterscheldekering moest het schip de Roompotsluizen passeren, vlak daarvoor ging het mis. Rond 05.00 uur voer het schip met twintig kilometer per uur tegen een pijler aan de binnenzijde van de stormvloedkering.

Tweede bemanningslid stond niet op de uitkijk

Tegen de regels in was de stuurman op het moment van de aanvaring in z'n eentje op de brug van het schip. Tijdens donkere uren moet er altijd een tweede bemanningslid zijn als uitkijk, een regel die de Eemshoorn vaker overtrad, zo blijkt uit de uitspraak van het tuchtcollege. Na het ongeval is dit niet meer voorgekomen en is besloten standaard later in de ochtend te vertrekken met het schip, zodat alle bemanningsleden een betere nachtrust hebben.

De kapitein was rond 03.00 uur naar bed gegaan. Daarmee was de stuurman verantwoordelijk voor het schip. Op de brug is een wachtalarm dat moet waarschuwen als er geen beweging is. Voor het tuchtcollege is het onduidelijk of dit alarm was ingeschakeld. De stuurman kan zich van het moment van het passeren van een boei tot de aanvaring niets meer herinneren.

Schorsing van vaarbevoegdheid

Als eerstverantwoordelijke is vaarbevoegdheid van de kapitein voor vier weken geschorst, waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Aan de constructie van de Oosterscheldekering is nauwelijks schade ontstaan door de aanvaring met het 56 meter lange baggerschip.

Lees ook: