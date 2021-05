Pennywafelhuis genomineerd voor Ambassade van Verdraagzaamheid

Bezoekers van het Pennywafelhuis tijdens een kerstactie (foto: Omroep Zeeland)

Het buurtatelier bevindt zich in de Meanderflat, waar huishoudens van 21 verschillende nationaliteiten wonen. Artistiek leiders Marlou Pluymaekers en Anda van Riet gaan in gesprek met de bewoners door ze te portretteren en fotograferen. Ook kunnen bezoekers er bijvoorbeeld terecht om te schilderen, computerles te volgen en Nederlands te leren.

De prijsuitreiking is een initiatief van Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid. In november wordt de winnaar van de verkiezing bekendgemaakt, rondom de UNESCO-dag van de Verdraagzaamheid.

Ook community art in Vlissingen

Het Pennywafelhuis werd in 2015 opgericht in opdracht van Kunsteducatie Walcheren. Na de positieve ervaringen in Middelburg is de stichting gestart met een pilot van een community art project in Vlissingen met een vergelijkbare insteek. Daar is de artistieke leiding in handen van kunstenaar Agnes den Hartogh en rapper Donovan Olijfveld.