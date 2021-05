GGD: hoge vaccinatiegraad kan ziekenhuispiek in najaar voorkomen

Een hoge vaccinatiegraad kan een ziekenhuispiek in het najaar voorkomen (foto: Omroep Zeeland)

Dat is duidelijk zichtbaar in de ziekenhuisopnames, zegt de GGD. "We zagen al langere tijd een daling in het aantal besmettingen onder ouderen, terwijl de besmettingen onder jongere leeftijdsgroepen nog flink toenamen. Over de tijd is zichtbaar dat de daling in ziekenhuisopnames bij een bepaalde leeftijdsgroep in wordt gezet, nadat gestart is met vaccineren in die leeftijdsgroep."

'Te lage vaccinatiegraad kan wel nog voor veel ziekenhuisopnames zorgen'

De GGD Zeeland zegt dat bij een nét te lage vaccinatiegraad het reproductiegetal (dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt) niet volledig onder de 1 komt. "Het virus kan zich nog steeds verspreiden. Als het virus zich nog onder gevaccineerde personen kan verspreiden en de ongevaccineerde mensen bereikt, en die groep is groot, kan dit alsnog resulteren in veel ziekenhuisopnames."

De GGD Zeeland is verder positief over de huidige ontwikkelingen. "Ondanks de versoepelingen in de maatregelen zien we een daling in het aantal nieuwe meldingen. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbezetting neemt gestaag af. We verwachten dat deze trend door zal zetten de komende tijd."

Het aantal corona-tests dat door de GGD wordt afgenomen, neemt af. Er wordt nog niet gekeken naar het afschalen van capaciteit of locaties. "Er wordt op landelijk niveau momenteel naar verschillende scenario's gekeken. Op dit moment schalen we nog niet af, maar zijn we dus wel aan het kijken hoe en wanneer we dit gaan doen."

Wanneer aan de beurt?

In Zeeland wordt niet afgeweken van het landelijke vaccinatieprogramma. Wanneer je aan de beurt bent kun je hier zien.

