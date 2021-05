Intervence stuurt brandbrief aan Zeeuwse gemeenteraden

Manifestatie Intervence op Middelburgse Markt in december vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

In de brief van de RvT, die is ondertekend door voorzitter Jules van Leijden, wordt de frustratie beschreven die Intervence al langere tijd voelt: het gaat de Zeeuwse gemeenten vooral om het geld en niet om de kwaliteit van de jeugdzorg. De kosten moesten per se omlaag, stelt de RvT. Eind vorig jaar besloten de gemeenten te stoppen met de financiering van Intervence. De organisatie was te duur en werkte niet efficiënt, werd gezegd.

Wat doet Intervence? Intervence beschermt de kinderen in Zeeland die dat het hardst nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing thuis. Vaak gebeurt dat ingrijpen door Intervence op verzoek van de kinderrechter. In 2019 kregen bijna 900 kinderen, uit zo'n 600 gezinnen, met de instelling te maken.

"We hebben ons daardoor niet gevoeld als een partner die in opdracht van de gemeenten een wettelijke taak verrichtte, maar als een contractpartij waar koste wat kost afscheid van moest worden genomen", schrijft de RvT nu.

Wat verder steekt is de onjuiste informatie die volgens Intervence is verspreid. Er werd door 'financieel en inhoudelijk verantwoordelijke adviseurs' openlijk getwijfeld aan de kwaliteit van de zorg die de jeugdbeschermingsorganisatie in Zeeland biedt. Onterecht vindt Stichting Intervence: "Begin 2021 heeft het Keurmerkinstituut nog een keer bevestigd dat het met de kwaliteit van Intervence dik in orde is."

Het meest storend vindt Intervence dat de financiën nog steeds de boventoon voeren in gesprekken en discussies over de overname van Intervence door Jeugdbescherming west. Ook nu verschillende inspecties en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker al lang en breed een streep hebben gezet door het plan van de Zeeuwse gemeenten om Intervence op te splitsen in drie andere jeugdbeschermingsorganisaties.

De kwaliteit van de dienstverlening 'aan de meest kwetsbare kinderen in een onveilige situatie' zou centraal moeten staan vindt de RvT, niet het geld.

Aan de Zeeuwse gemeenteraadsleden wordt in de laatste alinea's van de brief gevraagd de overname door Jeugdbescherming west te ondersteunen. Hierdoor wordt 'de kwaliteit en de continuïteit van de Jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland gewaarborgd' stelt Intervence.

Volgend week vrijdag 4 juni moeten alle Zeeuwse gemeenten zich hebben uitgesproken over het overname plan. De komende dagen praten alle Zeeuwse gemeenteraden in speciaal belegde vergaderingen over de kwestie.

