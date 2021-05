Er is weer bedrijvigheid in het dorp van Evelien in Oostenrijk

Evelien Thielen tijdens haar dagelijkse wandeling in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

"De toeristenbus rijdt weer, de horeca is open en ook de liften naar boven gaan weer. Het zijn voornamelijk Duitsers uit de deelstaat Beieren, Zwitsers en Oostenrijkers zelf. Het is weer gezellig nu."

Nu de liften weer naar boven gaan, kan Evelien zelf ook weer andere wandelroutes lopen. "Het weer kan wel nog wat beter. Het is koud. Boven loop je zelfs nog tot in je enkels in de sneeuw."

Geschrokken na ongeluk in Italië

Zondag was het, na het nieuws van de neergestorte gondellift in Italië, wel even schrikken. "Mijn man zei: 'Dat kan niet, er moet iets met de rem geweest zijn.' Dat bleek later ook. Als de kabel scheurt, dan hang je nog aan een andere kabel." Om boven te wandelen stapt Evelien regelmatig in een vergelijkbare, kleinere lift.

"Je denkt wel even twee keer na. Maar je weet eigenlijk ook dat het een van de zekerste vervoersmiddelen is die er zijn. Met de auto gebeuren dagelijks verschillende ongelukken en daar stappen we ook nog in."