Kinderburgemeester Kris Rottier 'gaat niet zomaar over een schooltje, maar over een hele gemeente'

Kinderburgemeester Kris Rottier en burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Eigenlijk wilde Kris liever een plekje in de leerlingenraad van zijn basisschool bemachtigen, maar toen dat niet was gelukt, viel zijn oog op een flyer. De gemeente Borsele zocht kandidaten voor het kinderburgemeesterschap. Dat is nu meer dan een half jaar geleden. De rest is geschiedenis. Nu praat hij niet meer "over zomaar een schooltje, maar over een hele gemeente", vat Kris Rottier zijn functie kernachtig samen. En dat bevalt hem prima.

Want kinderburgemeester is niet zomaar een functie die voor de lol in het leven is geroepen. Met het kinderburgemeesterschap wil de gemeente Borsele laten zien dat ze de stem van kinderen belangrijk vindt. Het helpt met een andere blik naar problemen of oplossingen te kijken, en aan de andere kant geeft het kinderen de mogelijkheid 'alvast te oefenen voor een wereld waarin ze opgroeien'.

Burgemeester Gerben Dijksterhuis en kinderburgemeester Kris Rottier (foto: Omroep Zeeland)

Na een toespraak van de burgemeester, een presentatie van Kris zelf en het ondertekenen van het kindermanifest werd in het bijzijn van zijn ouders, broertje, vriendjes en familie de ambtsketting omgehangen. Kris zijn doel? "Er een onvergetelijk jaar van te maken, waarin ik nog veel mag doen."

In het eerste halve jaar heeft Kris al veel mogen doen: van het feliciteren van een bruidspaar dat zestig jaar is getrouwd ("hoort er gewoon bij"), tot het meelopen met de buitendienst van de gemeente. Maar het liefst zit hij toch aan de vergadertafel. "Dan kunnen we onderhandelen wat we nog gaan doen en wat er nog op de planning staat."

Oneerlijke verdeling

En dan tot slot nog even terug naar die ietwat oneerlijke verdeling van de secretaresses tussen hem en burgemeester Dijksterhuis. "Oneerlijk zou je het wel kunnen noemen, maar het is vooral hartstikke leuk als je twee van die dames hebt die je een beetje helpen."