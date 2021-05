Goedemorgen! Bekladde bunkers schoongemaakt en Australische ijsbreker gaat proefvaren op de noordpool

(foto: Anne-Marie van Iersel)

De raadsleden van alle dertien Zeeuwse gemeenten hebben van de Raad van Toezicht (RvT) van jeugdbeschermingsorganisatie Intervence een brandbrief gekregen. De gemeenteraden nemen de komende dagen een standpunt in over de overname van Intervence door Jeugdbescherming west uit Den Haag. In de brief roept de Raad van Toezicht op niet alleen naar de financiën, maar vooral naar het menselijke aspect van de jeugdzorg te kijken.

De bunkers in Koudekerke - die afgelopen weekend zijn beklad een gele davidsster met daarin 'covid' - worden vandaag schoongemaakt. De davidssterren verwijzen naar de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Joden werden door de Duitsers verplicht om met gele davidssterren op hun kleding over straat te gaan. Tegenstanders van de coronamaatregelen en vaccinatie vergelijken de anti-virusmaatregelen regelmatig met de Jodenvervolging.

Bij Damen Naval Shipbuilding wordt de Australische ijsbreker vandaag aan de pers getoond. Het onderzoeksschip, met eigen laboratorium aan boord, is 160 meter lang. Het gaat de komende weken voor een proefexpeditie naar de Noordpool. In de romp zit aan de onderkant een afsluitbaar gat, een zogenoemde moonpool. Daar doorheen kunnen instrumenten of duikers het water in gehesen worden, zodat ook plekken onder het schip kunnen worden onderzocht. Het voordeel van zo'n gat is dat er ook bij zware golfslag of ijs in een beschermende omgeving kan worden gewerkt.

Het weer

Vanochtend is er veel bewolking en vooral landinwaarts is er kans op wat regen. Vanmiddag komen er vanuit het westen geleidelijk meer opklaringen en vanavond is het helder weer. Maximumtemperatuur vanmiddag 14 graden en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen is het

droog met zonnige perioden en stapelwolken. Er komt een zwakke tot matige noordoostenwind te staan en de temperatuur gaat per dag omhoog. Morgen is het 15 tot 17 graden, in het weekend is het 17 tot 20 graden.