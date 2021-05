Woningen sneller gesloten bij drugsovertreding

In februari van dit jaar werd in een flat in Middelburg een wietkwekerij opgerold. (foto: HV Zeeland)

"Voorheen waren we soms te laat", zegt burgemeester Jan Frans Mulder van Hulst. "Als een kwekerij net leeggehaald was, hadden we geen mogelijkheden om op te treden." Nu kan dat wel. Als er bijvoorbeeld lampen of plantenbakken in een pand aanwezig zijn, kan dat bewijs zijn dat er wiet gekweekt is. "Sluiten van een pand gaat altijd op basis van bewijst", benadrukt Mulder.

Controle

Eigenaren van panden worden altijd verantwoordelijk gehouden voor activiteiten rond drugs in hun panden, ook al hebben ze er zelf niets mee te maken. Daarom is het belangrijk dat die eigenaren controleren wat er in hun panden gebeurt, zegt Mulder. "Als een eigenaar dat nooit heeft gecontroleerd, heeft hij wat uit te leggen. Niemand weet of hij niet deelt in een mooie opbrengst als verhuurder."

Ook ouders moeten opletten, waarschuwt Mulder. "Als kinderen op zolder aan het kweken zijn, bestaat de kans dat het pand wordt gesloten en dat een heel gezin op straat staat."

