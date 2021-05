Serie over Zeeuws slavernijverleden op Omroep Zeeland TV

Hannie Kool in het Zeeuws Archief (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Hannie Kool van het Zeeuws Archief laat aan de hand van archiefstukken in deze aflevering zien hoe de slavenhandel in elkaar zat. "De MCC-archieven bieden ons de kans om te weten te komen wat er is gebeurd. En te erkennen wat de slavenhandel allemaal te weeg heeft gebracht", aldus Kool.

Geld verdienen op nummer één

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) werd opgericht in 1720. "Wij varen op het fortuin van negotie", verklaarden de directeuren in de 18e eeuw. Het bedrijf richtte zich in die eerste jaren op meerdere markten; van walvisvaart tot de handel op Scandinavische landen, en van wijnhandel op het Franse Bordeaux tot de handel in olijfolie op het Italiaanse Livorno.

Het Zwarte Verleden van Zeeland is vanaf donderdag 17 mei op TV (foto: Omroep Zeeland)

Af en toe werd een reis naar de kust van West-Afrika ondernomen. Daar werden goederen geruild tegen goud, ivoor, peper en hout. Aan de kust werden ook mensen te koop aangeboden. De kapiteins van de MCC-schepen kochten af en toe deze Afrikanen, om hen vrijwel direct, nog aan de kust, te verkopen. Zij mochten, in tegenstelling tot de kapiteins van schepen van de West-Indische Compagnie (WIC) deze mensen niet over de Atlantische Oceaan vervoeren om hen in de koloniën te verkopen. Dat was het alleenrecht van de WIC.

Slavenhandel was de core business van MCC

Na 1730 stond de WIC ook andere Nederlandse ondernemingen toe om over de Atlantische Oceaan handel te drijven in tot slaaf gemaakte Afrikanen. De MCC is één van de bedrijven die zich na 1730 gaat toeleggen op deze vorm van mensenhandel. Van 1732 tot 1807 kocht de MCC 31.095 Afrikanen met de bedoeling hen te verkopen in West-Indië.

Bekijk de expositie 'Handelaar in Slaven' in Google Arts & Culture