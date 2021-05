SGP wil 5.500 leegstaande panden in Zeeland ombouwen tot woningen

Zeeuwse SGP: Nog steeds 5500 leegstaande panden in Zeeland, waar je woningen van kan maken (foto: Omroep Zeeland)

Enkele jaren geleden bleek uit een telling van de provincie dat er 5.500 panden leegstonden en dat blijken er nu nog steeds evenveel te zijn, tot verbazing van de SGP. En dat in een tijd waarin er een groot tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen. "In deze overspannen woningmarkt lijkt het weleens alsof je nergens meer een goede woning kan krijgen, omdat alles heel snel weg is", zegt SGP-Statenlid Harold van de Velde. "Maar in elk dorp of in elke stad staan leegstaande gebouwen."

Leefbaarheid binnensteden

Van de Velde ziet vooral veel leegstaande gebouwen in de binnensteden. Het gaat dan om winkelpanden en de ruimtes daarboven. Van dit soort panden woningen maken, zou de leefbaarheid van binnensteden in Zeeland ten goede komen. Wandelend door de Terneuzense binnenstad en wijzend op verlaten winkels en ruimtes daarboven, zegt Van de Velde: "Je zou hier een mooi straatje kunnen hebben; levendig en gezellig."

Eén van de leegstaande gebouwen waar Van de Velde op doelt, is het verlaten kantorencomplex Goudend in de Middelburgse wijk Dauwendaele, achter het winkelcentrum, Het staat volgens passanten al zeker twintig jaar leeg. Volgens het SGP-Statenlid kunnen er van het gebouw tientallen appartementen worden gemaakt.

Achterbuurt

Passanten zien appartementen in het gebouw wel zitten. Ze ergeren zich nu enorm aan het verpauperde gebouw, midden in de woonwijk. "Het is geen gezicht natuurlijk. Het lijkt net een achterbuurt", zegt een oudere vrouw, die vaak met haar boodschappenwagentje langs Goudend komt. Ook een jonge fietser is niet blij met de verloedering. "Ik vind het afschuwelijk staan zo in de wijk. Waarschijnlijk is er weinig geld om het weg te halen. Maar ondertussen zitten er allemaal mensen te kloten en wordt het in de fik gezet."

Van de Velde wil dat de Zeeuwse overheden hun bakens verzetten. Ze moeten een visie ontwikkelen om leegstaande panden 'om te toveren' tot woonruimte. "Dat komt vooral in binnensteden de leefbaarheid ten goede", denkt hij. De provincie heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld voor het transformeren van oude panden in woonruimte, met een maximum van twee ton per woning. Van de Velde geeft toe dat de pot van één miljoen voor de hele provincie dus niet groot is. "Wat mij betreft, mag daar best wat bij."

Links laten liggen

Het steekt Van de Velde dat veel gemeenten ervoor kiezen een nieuwe woonwijk aan te leggen en groene buitengebieden op te offeren, terwijl er dus nog 5.500 leegstaande panden in Zeeland zijn. Maar hij snapt dat gemeenten sneller kiezen voor een nieuwe woonwijk, omdat die veel nieuwe bewoners en dus belastinginkomsten opleveren. "Maar daarmee laat je gebieden die het echt nodig hebben links liggen. Volgens mij wordt het tijd om het nu eens anders te doen in Zeeland."