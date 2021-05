Schade aan woning Oost-Souburg na gooien vuurwerkbom

De beschadigde woning in Oost-Souburg. (foto: Omroep Zeeland)

De bewoners waren thuis toen de explosie plaatsvond. Ze zijn heel erg geschrokken, vertelt de zoon van het gezin. De familie is een paar jaar geleden gevlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. Vooral de moeder is erg overstuur. De bewoners hebben aangifte gedaan, net als de eigenaar van de geparkeerde auto. De politie heeft gisteravond meteen sporenonderzoek gedaan. Het raam is gerepareerd door een glaszetter.

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen om camerabeelden uit de omgeving van de Ahornstraat te delen met het onderzoeksteam. "We zijn vooral benieuwd naar de beelden van mensen die een camera aan hun huis hebben hangen", zegt een woordvoerster van de politie.

Ruim een week geleden was een paar honderd meter verderop een schietpartij bij een woning. Volgens de politie is er geen aanleiding om te denken dat de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben. "Maar als we andere informatie krijgen, doen we daar natuurlijk onderzoek naar."

