Jarno Mobach zit weer met plezier op zijn fiets: 'Mijn dip is voorbij, ik ben beter dan ooit.'

Vijf jaar geleden won Mobach de junioreneditie van de klassieker Parijs-Roubaix. Voor de Zeeuws-Vlaming leek een mooie toekomst als profrenner weggelegd. Mobach werd opgenomen in de opleidingsploeg van Sunweb. Daar moest hij eind vorig jaar vertrekken.

Overtraind

"Vanaf de junioren ging het allemaal supergoed en kwam ik bij Sunweb terecht", vertelt Mobach. "Die eerste jaren gingen op zich ook nog wel goed. Daarna heb ik een grote dip gehad. Ik voel dat ik daar nu helemaal uit ben. Het gaat nu de goede kant op."

Mobach miste het grootste gedeelte van het wielerjaar 2019 doordat hij overtraind was. In 2020 viel het seizoen grotendeels in het water door corona. Aan het eind van het seizoen kreeg Mobach te horen dat hij moest vertrekken bij de ploeg.

Jarno Mobach wint een etappe in Olympia's Tour in 2017 namens Sunweb (foto: Orange Pictures)

De zoektocht naar een nieuwe ploeg duurde lang. "De omstandigheden waren niet in mijn voordeel. Het was een kort seizoen en moeilijk om me te laten zien. En er was een overvloed aan renners die overal aan de slag wilden. Dat maakte het zoeken niet makkelijk."

Toch lukte het om onderdak te vinden. Bij Leopard Pro Cycling, een ploeg met continentale status (derde niveau, redactie). "Mijn manager heeft gezocht en ik heb zelf al mijn contacten aangesproken. Uiteindelijk is dit eruit gerold", vertelt Mobach, die zich thuis voelt bij zijn nieuwe ploeg.

Ideale wereld

Mobach hoopt via zijn nieuwe ploeg straks weer een stap omhoog te zetten. "In de ideale wereld rijd ik een jaar bij Leopard en maak ik alsnog de stap naar een WorldTour-ploeg of procontinentale ploeg. Ik hoop zo snel mogelijk écht prof te worden."

Leeftijd speelt daarbij ook een rol volgens de 22-jarige Mobach. "Ik ben geen belofte meer. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om de stap te maken. Deze kans krijg je maar één keer in je leven. Ik ga ervoor zolang er nog progressie is."

Jarno Mobach tijdens een trainingsrit in Philippine (foto: Omroep Zeeland)

Veel wedstrijden voor semiprofs werden uitgesteld door de coronapandemie. Inmiddels heeft Mobach weer een wedstrijdprogramma. Hij verwacht dan ook in het najaar genoeg te kunnen koersen.