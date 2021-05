Hulst wil mooi museum maar mag dat ook 2 miljoen kosten?

Links het huidige pand van Museum Hulst, rechts het 's Landshuis waar het museum naar toe gaat. (foto: Google Maps)

Door het stof

Wethouder Diana van Damme moest woensdag diep door het stof om de extra bijdrage voor het museum uit te leggen aan de commissie samenleving. 'Jullie mogen ook nee zeggen', kaatste ze de bal terug aan de commissieleden. De meeste fracties wilden niet zonder meer akkoord gaan, maar maakten een voorbehoud voor het uiteindelijke besluit op 10 juni. Ze vonden het nogal wat, om wéér zoveel geld voor het museum uit te trekken, terwijl het museum al fors duurder werd dan gedacht.

Geen airconditioning

De verbouwing pakt onverwachts veel duurder uit, omdat maar weinig aannemers in de regio hun vingers aan deze klus willen branden. De verbouwing moet snel gebeuren en het gaat om een monumentaal pand met veel lastig handwerk. De krapte in de bouwwereld werkt ook nog eens tegen. En daarbij zijn de materiaalkosten de voorbije periode enorm gestegen, met uitschieters van soms wel dertig procent. Redenen voor het college van B en W om 330.000 euro extra te vragen van de raad én flink te schrappen in de uitgaven. Zo komen de airconditioning, het tochtportaal, de nieuwe verwarming en keuken te vervallen.

De verhuizing van het museum naar het 's-Landshuis in Hulst kost ruim twee miljoen euro. (foto: Gemeente Hulst)

Je kon toch op je klompen aanvoelen dat aannemers afhaken." Frank van Driessche, Groot Hontenisse

Op klompen aanvoelen

Vooral Groot Hontenisse haalde flink uit richting de wethouder. "Je kon toch op je klompen aanvoelen dat aannemers afhaken. Dat het geen standaardklus zou zijn, wisten we ook al. En dat er veel handwerk in zo'n oud pand zit, is ook logisch. Dit hadden we van tevoren allemaal kunnen weten", oordeelde Frank van Driessche. Ook CDA'er Carry Nijskens vroeg zich af of Hulst de meerkosten niet had kunnen voorzien. Onbegrijpelijk, oordeelde Jos de Block van Algemeen Belang Groot Hulst over de uit de hand gelopen kosten.

Wethouder Diana van Damme verontschuldigde zich en deed dat nog eens en nog eens. Ze herhaalde dat ze de overschrijding van de bouwkosten echt niet had zien aankomen. "Ik ben erg geschrokken dat het zo gelopen is, maar ik kan het niet meer terugdraaien." Weer de hand ophouden bij de raad, 'ga je niet voor de leut doen', benadrukte ze.

Een nachtje slapen

Verder uitstel van de werkzaamheden betekent volgens haar echter dat de bouwkosten alleen maar verder zullen oplopen. En bezuinigd wordt er alleen op zaken die later altijd nog eens toegevoegd kunnen worden, verzekerde ze. Zoals de airconditioning en de nieuwe keuken. Vrijwilligers knappen nu de oude keuken op. Wat er met het museum gaat gebeuren als de raad 'nee' zegt tegen de extra bijdrage, durfde Van Damme niet te zeggen. "Daar ga ik nog eens een nachtje over slapen."