Twee maten op één avond aangehouden: de een voor mishandeling de ander voor een brand

(foto: Politie)

Een 26-jarige Middelburger verklaarde dat hij door de verdachte in elkaar was geslagen toen hij op zijn fiets door de Kasteelstraat reed. Het slachtoffer had pijnlijke plekken, maar raakte verder niet gewond. Mogelijk heeft de mishandeling iets te maken met een financieel conflict, meldt de politie. De verdachte sloeg met een maat op de vlucht en kon later in de Beckerstraat, een zijstraat van de Kasteelstraat, worden aangehouden.

Mogelijk betrokken bij woningbrand

De maat van de verdachte liep door, maar werd door politieagenten herkend als iemand die mocht worden aangehouden, omdat hij mogelijk betrokken was bij de woningbrand in de Hobeinstraat in Vlissingen in de nacht van zondag op maandag. Hij werd in de Verkuijl Quakkelaarstraat aangehouden.

Afgelopen maandag werd ook al iemand anders aangehouden in verband met woningbrand. Hij vertelde de politie dat hij de brand had aangestoken.

De verdachten die gisteren zijn aangehouden, zijn overgebracht naar een politiecel voor verhoor.